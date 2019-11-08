На выезде из Днепра легковушку после ДТП занесло на дерево: появились фото

На выезде из Днепра, в котором недавно легковушка с тремя детьми врезалась в столб, на Криворожском шоссе столкнулись Renault и Skoda. От удара вторая легковушка вылетела в кювет и буквально повисла на дереве.

Как сообщает "Информатор", обе легковушки ехали в попутном направлении. Renault догнал Skoda, и водитель последнего не справился с управлением. От столкновения иномарку понесло на обочину, где она съехала в кювет и буквально повисла на дереве.

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На месте сейчас работают полицейские и выясняют все обстоятельства. Проезд пока не затруднен.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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