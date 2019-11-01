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В Днепре легковушка с тремя детьми врезалась в столб: ДТП попало на видео

1 ноября, 11:57

Жуткая авария произошла возле Южного моста

Фото: dp.informator.ua

Фото: dp.informator.ua

В Днепре произошло жуткое ДТП – легковушка BMW, в салоне которой находились трое детей, влетела в столб.

Как сообщает "Информатор", авария произошла на Набережной Победы, под Южным мостом. Выяснилось, что водитель ехал по набережной со стороны центра, но не справился с управлением и врезался в столб.

На место сразу же вызвали спасателей, полицию и скорую. Медики достали пострадавших из авто. Детей госпитализировали в областную детскую больницу на Космической, они получили травмы разной степени тяжести. Водитель поехал в больницу вместе с малышами.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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