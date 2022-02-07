Начала улыбаться: известно состояние пострадавшей, которую расстрелял солдат в Днепре

В девушку стрелок попал три раза, ее состояние было очень тяжелое

Девушка получила ранение 27 января / Коллаж "Сегодня"

Выжившая 22-летняя Жанна Шарова, которая пострадала во время стрельбы в Днепре, идет на поправку. Девушке уже сделали несколько операций.

Об этом сайту "Сегодня" сообщила мама Жанны Неля Шарова.

Реклама

Пострадавшая уже начала разговаривать и улыбаться.

"Ей лучше, уже разговаривает и улыбается, ей разрешили по чуть-чуть кушать с ложечки. Правда, пищу нужно измельчать в миксере. Переживаю, чтобы все было хорошо", – говорит Неля Шарова.

Про ЧП

Инцидент произошел около 4-х часов утра 27 января . Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.

. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата. Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.

На месте происшествия погибли 5 человек, 5 – ранены.

Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. По данным силовиков, парень родом из Одесской области.

Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".

Ранее мы писали: