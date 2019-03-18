Нападение "евробляхера" на копов в Днепропетровской области: в полиции рассказали подробности
Водитель легковушки находится под конвоем в больнице, ему грозит пожизненное заключение
В Днепропетровской области пострадавшего во время взрыва гранаты, брошенной водителем автомобиля с иностранной регистрацией, полицейского отправили на амбулаторное лечение. Его здоровью и жизни ничего не угрожает, сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции в Днепропетровской области.
В полиции отметили, что из-за взрыва гранаты полицейский получил баротравму, а его напарники не пострадали. В свою очередь досталось и преступнику – сейчас он находится под конвоем в больнице.
"Он задержан в порядке ст. 208 УПК. Сегодня будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца. За нападение на полицейских мужчине грозит наказание по ч. 1 ст. 348 УК Украины, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Установлено, что нападавший на полицейских уже был ранее судим за кражи, угоны автотранспорта и незаконное хранение оружия", – отметили в отделе коммуникации Национальной полиции.
Напомним, нападение на полицейских произошло во время их патрулирования. Они заметили подозрительный автомобиль и остановили его. Водитель легковушки отказался идти на контакт с копами и бросил в них гранату. Стражи порядка применили табельное оружие и задержали преступника.
Кроме того, ранее в Кривом Роге прошла спецоперация, в рамках которой полицейские задержали 14 человек с наркотиками и оружием.
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