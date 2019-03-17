В Днепропетровской области "евробляхер" бросил гранату в полицейских: есть раненый
Чтобы остановить дебошира, копам пришлось применить табельное оружие
В Днепропетровской области водитель автомобиля с иностранной регистрацией бросил гранату в полицейских. Один из копов получил ранения, сообщил председатель Национальной полиции Сергей Князев на своей странице в Facebook.
Инцидент произошел в Вольногорске. Как выяснилось, полицейские группы реагирования остановили местного жителя и попросили его предоставить для проверки документы. В ответ на просьбы полицейских мужчина бросил в них гранату.
Из-за взрыва один из полицейских получил ранения. Его напарник вовремя отреагировал, и дебошир не успел выдернуть чеку на второй гранате. Остановить преступника удалось, только применив против него табельное оружие. На данный момент злоумышленник ранен и задержан.
Напомним, ранее двое неизвестных в Харькове с оружием напали на полицейского, когда он выходил из подъезда. Пострадавший был госпитализирован с ранениями головы и шеи.
Позже первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что правоохранителям известно имя заказчика нападения. Кроме того, в ходе расследования покушения на жизнь офицера полиции копы сумели установить, что заказчик убийства находится за границей.
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