В Ровно молодой парень избил полицейского
У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга
В Ровно 19-летний юноша напал на полицейского. В результате потасовки 23-летний капрал полиции оказался в больнице.
"Пятого января, около 22:20 экипаж патрульной полиции в составе двух капралов полиции выехал за сообщения о драке с участием почти десяти человек. Во время прекращения правонарушения между компанией неизвестных к полицейским подошел 19-летний житель Ровно и начал уверять, что знает обстоятельства конфликта. Но в дальнейшем ничего объяснить не смог и начал агрессивно себя вести, выражаться нецензурной бранью и нанес телесные повреждения 23-летнему полицейскому роты", – сообщают в полиции.
У капрала диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рассечение губы, ссадины под глазом, его госпитализировали в нейрохирургическое отделение местной больницы.
Драчуна задержали. Решается вопрос об уведомлении о подозрении в совершении преступления (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Напомним, недавно во Львове экипаж патрульных оформлял ДТП и 42-летний водитель, житель Закарпатской области, желая скрыться с места аварии, ранил сотрудницу полиции ножом. Злоумышленника задержали.
Также мы писали, что в Ровно недавно умер 25-летний полицейский, которого пьяный злоумышленник заколол вилами.
Ранее сообщалось, что во Львове правоохранительные органы открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство" в связи со смертью капитана милиции, который погиб в результате волочения лошадьми по поверхности дороги во Львовской области.
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