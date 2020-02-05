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Неудачно припарковался: в Днепре Lexus повалил столб на балкон (фото и видео)

5 февраля, 10:07

Курьезное ДТП произошло на улице Гладкова

Фото: dp.informator.ua

Фото: dp.informator.ua

В Днепре произошло курьезное ДТП – водитель автомобиля Lexus пытался припарковаться и задел фонарный столб. Конструкция рухнула на балкон квартиры.

Как сообщает "Информатор", авария случилась около 20:30 на улице Гладкова. Треснувший столб задел балкон квартиры на третьем этаже.

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Очевидцы говорят, что такая ситуация не стала неожиданностью, ведь состояние столба давно вызывало у них опасения. На месте работали патрульные, которые и выяснят все обстоятельства инцидента.

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Напомним, не так давно в Виннице, на перекрестке улиц Келецкой и Ващука, произошло курьезное ДТП. Девушка, управляя автомобилем Nissan Leaf, въехала в электроопору. Проезжая часть в этот момент была абсолютно свободной.

А в Киеве на стоянки возле супермаркета на Левобережке девушка за рулем Porsche Cayenne разбила шесть автомобилей. Она перепутала педали.Девушка пыталась продолжить движение, однако ее остановили очевидцы. При этом также пишут, что водитель была в состоянии алкогольного опьянения.

Также мы писали, что во Львове водитель, лишенный водительских прав, совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате была травмирована молодая женщина.

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ДТП парковка Днепр курьез лексус балкон столб

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