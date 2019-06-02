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Обвал сцены на фестивале: в Днепропетровской области погиб человек, еще двое ранены

2 июня, 11:53

Спасатели рассказали о мужчине, погибшем под обвалом сцены

На фестивале Kozak Fest произошла трагедия из-за непогоды
На фестивале Kozak Fest произошла трагедия из-за непогоды. Фото: Facebook

В результате обвала сцены фестиваля Kozak FEST, который проходил в Днепропетровской области, погиб один человек, еще двое получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Как стало известно, в результате инцидента на этно-рок-фестивале, который проходил в урочище Княжеские Байраки возле села Желтоалександровка, погиб мужчина 1971 года рождения.

С перелом ноги была госпитализирована женщина 1967 года рождения, а мужчина 1978 года рождения – с перелом ступни.

Во время разбора поврежденной конструкции сцены бойцы ГСЧС спасли 135 человек и вытащили 53 легковых автомобиля.

В результате сильного порыва ветра, скорость которого достигала 25 метров в секунду и более, грозы и сильного ливня, на месте проведения фестиваля в балке, где находилось около 10 тысяч зрителей, возникло подтопление некоторых участков, что сделало невозможным выезд автотранспорта из балки. Порывами ветра был снесен батут, частично повреждены палатки и сцена.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Чернигове из-за сильного ветра срывало крыши и валило деревья, был травмирован пожилой мужчина.

Кроме того, в Донецкой области ураганным ветром со школы сорвало крышу. На момент инцидента детей в этом учреждении не было.


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Тег фестиваль, сцена, непогода, Днепропетровская область

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