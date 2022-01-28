Получит по заслуге? Днепровскому стрелку выбрали меру пресечения

В Днепре прошло первое судебное заседание по делу солдата, устроившего кровавую бойню в части Нацгвардии

Суд выбрал меру пресечения Артемию Рябцеву / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепре суд выбрал меру пресечения солдату Артемию Рябчуку, который устроил стрельбу в воинской части и убил пять человек.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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"Мне искренне жаль тех людей, которым я причинил боль своим поступком. Я виновен и полностью осознаю свою вину", — сказал Рябчук во время заседания суда.

Потом стрелок попросил, чтоб его не отправляли на гауптвахту, а отправили в следственный изолятор. Суд огласил меру пресечения днепровскому стрелку. Ему назначили 60 суток ареста, до 27 марта, без возможности внесения залога. Подозреваемого будут держать в СИЗО.

Заседание было открытым.

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