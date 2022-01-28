Получит по заслуге? Днепровскому стрелку выбрали меру пресечения

В Днепре суд выбрал меру пресечения солдату Артемию Рябчуку, который устроил стрельбу в воинской части и убил пять человек.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
"Мне искренне жаль тех людей, которым я причинил боль своим поступком. Я виновен и полностью осознаю свою вину", — сказал Рябчук во время заседания суда.
Потом стрелок попросил, чтоб его не отправляли на гауптвахту, а отправили в следственный изолятор. Суд огласил меру пресечения днепровскому стрелку. Ему назначили 60 суток ареста, до 27 марта, без возможности внесения залога. Подозреваемого будут держать в СИЗО.
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Заседание было открытым.
Коротко о ЧП
- Инцидент произошел около 4-х часов утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.
- Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.
- На месте происшествия погибли 5 человек, еще 5 – ранены.
- Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. По данным силовиков, парень родом из Одесской области.
- Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".
- После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.
- Национальная гвардия Украины возьмет на себя захоронение погибших в Днепре гвардейцев, а также выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1 млн 800 тыс. грн семьям убитых.
- Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам мужчины, командиры доводили срочников до самоубийства, затем скрывали факты и даже получали повышение.