Ограбили иностранца: в Днепропетровской области задержали дерзких преступников

Мужчинам грозит до шести лет тюрьмы

Фото: ГУНП в Днепропетровской области.

Ограбили иностранца: в Днепропетровской области задержали дерзких преступников Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a2b/9e4/5c8a2b9e4d82d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a2b/9e4/5c8a2b9e4d82d.jpg 2019-03-14T12:27:00+02:00 Днепр Мужчинам грозит до шести лет тюрьмы

В Каменском двое мужчин набросились на иностранца и отобрали у него сумку с личными вещами и деньгами. Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции Днепропетровской области.

Как выяснилось, преступники напали на 70-летнего мужчину после того, как он снял с банкомата деньги. Установить личность и задержать грабителей полицейским удалось уже через час. Ими оказались ранее судимые 30-летний местный житель и 34-летний житель Днепра.

"Нападавшие задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По согласованию с местной прокуратурой мужчинам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 УК Украины ("Грабеж"). Им грозит от 4-х до 6 лет лишения свободы", – отметили в полиции.

Напомним, недавно в Днепре мужчина ножом ранил женщину, которая отказала ему в том, чтобы отдать свои деньги. Также сообщали, что в Днепре полицейские задержали двух мужчин, которые избили и бросили в костер гражданина.

Кроме того, ранее в Днепре полицейские задержали двух мужчин, которые напали на несовершеннолетнего парня, ранили и ограбили его.

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