Ограбили иностранца: в Днепропетровской области задержали дерзких преступников
Мужчинам грозит до шести лет тюрьмы
В Каменском двое мужчин набросились на иностранца и отобрали у него сумку с личными вещами и деньгами. Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции Днепропетровской области.
Как выяснилось, преступники напали на 70-летнего мужчину после того, как он снял с банкомата деньги. Установить личность и задержать грабителей полицейским удалось уже через час. Ими оказались ранее судимые 30-летний местный житель и 34-летний житель Днепра.
"Нападавшие задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По согласованию с местной прокуратурой мужчинам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 УК Украины ("Грабеж"). Им грозит от 4-х до 6 лет лишения свободы", – отметили в полиции.
Напомним, недавно в Днепре мужчина ножом ранил женщину, которая отказала ему в том, чтобы отдать свои деньги. Также сообщали, что в Днепре полицейские задержали двух мужчин, которые избили и бросили в костер гражданина.
Кроме того, ранее в Днепре полицейские задержали двух мужчин, которые напали на несовершеннолетнего парня, ранили и ограбили его.
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