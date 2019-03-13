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Ножом ранил женщину: в Днепре задержали опасного грабителя

Сегодня, 10:21

52-летнюю пострадавшую с ранениями госпитализировали в больницу

Фото: Pixabay
Ножом ранил женщину: в Днепре задержали опасного грабителя //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/67d/0a5/5c767d0a5dde2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/67d/0a5/5c767d0a5dde2.jpg Днепр 52-летнюю пострадавшую с ранениями госпитализировали в больницу

В Днепре правоохранители задержали мужчину, который при попытке ограбления ранил ножом женщину. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как выяснилось, злоумышленник требовал у потерпевшей деньги, а когда получил отказ – ударил женщину ножом. Очевидцы нападения сразу вызвали на место "скорую" и полицию. 52-летнюю пострадавшую госпитализировали в больницу.

На данный момент полицейские установили злоумышленника и задержали его. Им оказался ранее судимый 46-летний местный житель.

"По данному факту следственными открытое уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой). Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что мужчине грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Днепре двое мужчин напали на гражданина, избили его и ограбили.

Также мы сообщали, что в Днепре мужчины за сутки три раза пытались ограбить квартиру. Удача им так и не улыбнулась.

Кроме того, ранее в Петриковском районе Днепропетровской области мужчина пробрался в дом к 68-летней женщине и хотел украсть у нее ноутбук. Преступника задержали зять и внук женщины.

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Тег ограбление, Днепр, нападение, женщина, нож, грабитель

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