В Днепре избрали меру пресечения женщине, которая держала на цепи ребенка

В Днепре женщине, которая держала восьмилетнего ребенка на цепи, определили меру пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции.
Так, Бабушкинский районный суд города избрал для 56-летней матери четырех детей, которые сейчас находятся в центре социально-психологической реабилитации, меру пресечения в виде домашнего ареста с 21:00 до 6:00.
"Продолжаются следственные действия. Восьмилетний мальчик прошел судебно-медицинскую экспертизу, выводы которой приобщены к материалам уголовного производства. Согласно справке, на теле ребенка обнаружены многочисленные телесные повреждения в виде синяков и ссадин. В настоящее время все дети изъяты из семьи и находятся в центре реабилитации. С ними работают психологи", — рассказали копы.
Отметим, что выходить из дома без разрешения следователя женщина не имеет права.
Напомним, харьковские копы забрали ребенка у родителей, которые над ним издевались. Полиция открыла уголовное производство за нанесение ребенку телесных повреждений.
Ранее мы писали, что делать, когда соседи издеваются над своими родственниками. Заявлять о насилии над детьми следует не медля во все службы.
Как сообщалось, только 10% пострадавших от домашнего насилия обращаются в полицию.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк