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В Днепре избрали меру пресечения женщине, которая держала на цепи ребенка

27 августа, 15:39

Журавель Максим

Женщина будет находиться под домашним арестом до 22 октября

В Днепре женщине, которая держала восьмилетнего ребенка на цепи, определили меру пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции.

Так, Бабушкинский районный суд города избрал для 56-летней матери четырех детей, которые сейчас находятся в центре социально-психологической реабилитации, меру пресечения в виде домашнего ареста с 21:00 до 6:00.

"Продолжаются следственные действия. Восьмилетний мальчик прошел судебно-медицинскую экспертизу, выводы которой приобщены к материалам уголовного производства. Согласно справке, на теле ребенка обнаружены многочисленные телесные повреждения в виде синяков и ссадин. В настоящее время все дети изъяты из семьи и находятся в центре реабилитации. С ними работают психологи", — рассказали копы.

Отметим, что выходить из дома без разрешения следователя женщина не имеет права.

Напомним, харьковские копы забрали ребенка у родителей, которые над ним издевались. Полиция открыла уголовное производство за нанесение ребенку телесных повреждений.

Ранее мы писали, что делать, когда соседи издеваются над своими родственниками. Заявлять о насилии над детьми следует не медля во все службы.

Как сообщалось, только 10% пострадавших от домашнего насилия обращаются в полицию.

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Днепр пытки мера пресечения издевательство

Источник: Сегодня

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