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В Днепре пылал промышленный цех: огонь уничтожил 300 "квадратов" предприятия

Сегодня, 11:32

Причину возникновения огня устанавливают правоохранители

В Днепре пылал промышленный цех: огонь уничтожил 300 "квадратов" предприятия Днепр Причину возникновения огня устанавливают правоохранители

В Днепре на одном из городских предприятий горел столярный цех. Об это сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Как стало известно, пожар произошел 13 февраля на улице Люблинской в Самарском районе города. Огонь охватил 300 "квадратов" площади одноэтажного складского помещения. Пламя успело уничтожить перекрытие и крышу ангара, а также повредить оборудование и деревянные поддоны.

"Пострадавших и погибших во время пожара нет. В 16:25 огонь был локализован и в 16:38 ликвидирован. Причину возникновения пожара устанавливают правоохранительные органы", – отметили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Напомним, недавно в Днепре вспыхнул пожар в одном из общежитий. Спасатели вытащили из огня девушку. Кроме  того, ранее в Днепропетровской области масштабный пожар унес жизнь троих человек.

Ранее мы писали о том, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличиваетсяОсновными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

 

 

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Тег пожар, Днепр, цех, ГСЧС, тушение

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АВТОР:

Журавель Максим

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