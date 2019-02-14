В Днепре пылал промышленный цех: огонь уничтожил 300 "квадратов" предприятия
Причину возникновения огня устанавливают правоохранители
Как стало известно, пожар произошел 13 февраля на улице Люблинской в Самарском районе города. Огонь охватил 300 "квадратов" площади одноэтажного складского помещения. Пламя успело уничтожить перекрытие и крышу ангара, а также повредить оборудование и деревянные поддоны.
"Пострадавших и погибших во время пожара нет. В 16:25 огонь был локализован и в 16:38 ликвидирован. Причину возникновения пожара устанавливают правоохранительные органы", – отметили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Напомним, недавно в Днепре вспыхнул пожар в одном из общежитий. Спасатели вытащили из огня девушку. Кроме того, ранее в Днепропетровской области масштабный пожар унес жизнь троих человек.
Ранее мы писали о том, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.
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