Проверки после трагедии в Одессе: пожарные Днепра обнаружили серьезные проблемы

Иллюстрация / Фото: ГСЧС

В Днепропетровской области пожарные пошли с ревизиями в гостиницы и санатории. Проверкам предшествовала трагедия в Одессе, когда в отеле "Токио Стар" вспыхнул пожар, в котором погибли девять человек.

Чтобы предотвратить подобные инциденты в регионе, спасателям поручили проверить техническое состояние электрохозяйства и электроприборов, а также пожарные выходы. "Сегодня" выяснили, как проходит инспекция и какие проблемы выявляют спасатели.

Инспектирование гостиниц, санаториев и мест отдыха было инициировано премьер-министром Украины (на тот момент пост занимал Владимир Гройсман). В Днепропетровской области проверки стартовали 28 августа. По плану, до 16 декабря спасатели должны проинспектировать 209 объектов. Среди них — 74 объекта, которые находятся в Днепре, остальные — в области.

"С 28 августа начались проверки в области, в Днепре они стартовали 2 сентября. На проверку одного объекта предусмотрено два дня. Во время ревизии обращаем внимание на состояние электрохозяйства и электрических приборов", – рассказал исполняющий обязанности начальника Днепровского городского управления ГСЧС Сергей Старостенко.

По его словам, проверяющие инспектируют, "как работает запрет курения в помещениях, а также на поведение персонала и постояльцев с открытым огнем", кроме а исследуют пути эвакуации из здания в случае происшествия.

Чтобы персонал здравниц и отелей, в которых останавливаются люди, был готов противостоять стихии, спасатели проверяют также наличие средств пожаротушения: пожарные краны и ближайшие источники водоснабжения.

"На сегодняшний день в Днепре мы проверили пять отелей. Еще два проверить не смогли. Один из них сменил форму собственности, во втором нас не допустили к проверке без каких-либо причин. В целом во время проверок чаще всего возникают вопросы по обслуживанию пожарной сигнализации, захламлению путей эвакуации посторонними предметами и ежегодное техническое обслуживание огнетушителей", — поделился с "Сегодня" Сергей Старостенко.

Кроме того, во время инспекции спасатели проводят противопожарный инструктаж по организации эвакуации людей во время чрезвычайных ситуаций. За итогами проверок горожане могут следить на сайте ГСЧС в Днепропетровской области.

Напомним, что пожар в одесской гостинице "Токио Стар", которая расположена в здании бывшего трамвайного депо, произошел в ночь на 17 августа. В результате пожара погибли девять человек, 10 пострадали.

Огонь вспыхнул в здании, где находилось около 200 человек. Погибшими оказались женщина из Сум и ее 10-летняя дочь, две пары влюбленных – из Балты и Киева, турист из Днепра и гражданка Австралии. Тело еще одного погибшего до сих пор не опознано.

Владелец гостиницы Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность за гибель людей в пожаре.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама