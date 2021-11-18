Пожар в доме престарелых в Днепре: администратору выбрали меру пресечения

Администратор дома престарелых Ирина Клиперт теперь должна постоянно носить электронный браслет и находится дома

В Днепре выбрали меру пресечения администратору дома престарелых / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепре суд выбрал меру пресечения администратору дома престарелых, где в результате пожара погибли пять женщин. Прокуратура просила суд взять 44-летнюю Ирину Клиперт под стражу на 60 дней, однако суд отправил ее под круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Клиперт должна носить электронный браслет, не может выходить из дома без разрешения судьи и общаться с другими фигурантами дела. Также сегодня изберут меру сиделке, ответственной за комнату, и предпринимателю.

Фото: Всеволод Прокофьев, "Сегодня"

По версии следствия санитар Виктория Богомаз по указанию администратора, включала кондиционер и закрывала двери в комнату. Сама женщина все отрицает.

Новые подробности

Администратор Ирина работала там год. По ее словам, в ту трагическую ночь в заведении кроме нее были еще три санитарки, медсестра и повар.

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Как проходил суд. Фото: Всеволод Прокофьев, "Сегодня"

Дыма они не слышали – комната была наглухо закрыта, но в ней не должно было быть людей, так как это переделанная веранда и она не отапливалась. Грели ее обогревателями и кондиционерами. Женщин разместили там, потому что больше мест не было.



Администратор уже говорила о проблеме с помещением с собственниками пансионата, но те ничего не сделали.

Что известно о пожаре?