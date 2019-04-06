Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,32
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

Пожар в Кривом Роге: трое погибших и двое пострадавших

Сегодня, 11:06

Пожар вспыхнул утром в субботу, шестого апреля

Фото: Сегодня
Пожар в Кривом Роге: трое погибших и двое пострадавших //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/85c/782/5ca85c782108f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/85c/782/5ca85c782108f.jpg Днепр Пожар вспыхнул утром в субботу, шестого апреля

В результате пожара в Кривом Роге в частном доме погибло три человека, еще трое пострадало. О происшествии сообщили в пресс-службе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

"На месте пожара обнаружены тела 3-х человек, из них 2 ребенка (отец 1973 г.р., мальчик 2011 г.р. и девочка 2009 г.р.) и пострадало 3 человека, из них 1 ребенок (мать 1982 г.р., бабушка 1960 г.р., мальчик 2017 г.р.)", – рассказывают на сайте ведомства.

Пострадавших госпитализировали в городскую больницу.

Огонь повредил конструкцию дома, мебель и домашние вещи на общей площади 100 кв. м. Причину пожара устанавливают правоохранители.

Напомним, мы писали, что спасатели ликвидировали масштабный пожар на улице Ижевской на столичных Осокорках , где днем 4 апреля загорелась малая архитектурная форма, на территории которой находятся строительная бытовка, временные офисные помещения и магазины. Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве, на месте пожара работает 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 42 человека личного состава.


Кроме этого, в Киевской области произошел смертельный пожар : погибла 90-летняя пенсионерка. Причина пожара устанавливается.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег пожар, смерть, погибшие, госпитализация

Вы сейчас просматриваете новость " Пожар в Кривом Роге: трое погибших и двое пострадавших". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Более 700 человек погибли на пожарах в Украине с начала года

Вчера, 10:14

Еще 434 человека в результате пожаров пострадали

Адский пожар в Южной Корее охватил пять городов: есть потерпевшие

Вчера, 05:38

Из-за сильного ветра огонь быстро распространился

В Кривом Роге на горящей свалке нашли тело женщины

4 апреля, 16:16

Погибшей на вид – 40-45 лет, причины ее смерти пока неизвестны

В Сумской области, сжигая сухую траву, погибла пенсионерка

4 апреля, 15:58

81-летняя женщина стала жертвой неосторожного обращения с огнем

С улыбкой и 4-мя охранниками: как Зеленский ходил сдавать анализы

5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги

Типы фигуры: что наш силуэт говорит о нас?

Футбол и алкоголь. О наиболее пьющем игроке в истории

Гиркин рассказал, кто на самом деле воюет на стороне "ЛДНР"

Кириленко объяснил, почему пенсии пересчитали по-разному

В партии Меркель прокомментировали победу Зеленского в 1-м туре

«Три упражнения от тревоги, которым меня научил психотерапевт»

Гостюхин признался в двойном гражданстве

Проклятие «Последнего героя»: Началова стала девятой жертвой
Загрузка...

Встретимся осенью: экс-кандидаты в президенты ушли на парламентские выборы

Сегодня, 07:51

Какой будет конфигурация политических сил на выборах в Верховную Раду, показал первый тур выборов президента

Кабмин дал добро на снижение цены: газ подешевел и может подешеветь еще больше

Вчера, 07:51

Тенденция к снижению цен на газ будет наблюдаться в Украине до декабря 2019 года

"Доступные лекарства" по SMS: как получить медикаменты по новым правилам

4 апреля, 07:52

С 1 апреля госпрограммой занимается Национальная служба здоровья, а рецепты стали электронными

Второй тур близко: что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам

4 апреля, 07:19

Кандидаты обещают поменять налоги и продолжать децентрализацию

Так больше не носят. Устаревшие модели, которые пора выбросить

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Эксперт рассказал, когда начнется полноценная война Украины с РФ