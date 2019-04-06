Пожар в Кривом Роге: трое погибших и двое пострадавших

Пожар вспыхнул утром в субботу, шестого апреля

Фото: Сегодня

Пожар в Кривом Роге: трое погибших и двое пострадавших //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/85c/782/5ca85c782108f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/85c/782/5ca85c782108f.jpg 2019-04-06T11:06:00+03:00 Днепр Пожар вспыхнул утром в субботу, шестого апреля

В результате пожара в Кривом Роге в частном доме погибло три человека, еще трое пострадало. О происшествии сообщили в пресс-службе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

"На месте пожара обнаружены тела 3-х человек, из них 2 ребенка (отец 1973 г.р., мальчик 2011 г.р. и девочка 2009 г.р.) и пострадало 3 человека, из них 1 ребенок (мать 1982 г.р., бабушка 1960 г.р., мальчик 2017 г.р.)", – рассказывают на сайте ведомства.

Пострадавших госпитализировали в городскую больницу.

Огонь повредил конструкцию дома, мебель и домашние вещи на общей площади 100 кв. м. Причину пожара устанавливают правоохранители.

Напомним, мы писали, что спасатели ликвидировали масштабный пожар на улице Ижевской на столичных Осокорках , где днем 4 апреля загорелась малая архитектурная форма, на территории которой находятся строительная бытовка, временные офисные помещения и магазины. Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве, на месте пожара работает 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 42 человека личного состава.

Кроме этого, в Киевской области произошел смертельный пожар : погибла 90-летняя пенсионерка. Причина пожара устанавливается.

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