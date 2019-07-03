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Представители "Оппозиционного блока" окажут помощь Кривому Рогу, который пострадал от стихии

3 июля, 16:26

С инициативой оказать помощь Кривому Рогу выступили мэры-члены "Оппозиционного блока"

Фото: opposition.com.ua
Фото: opposition.com.ua.

В Кривом Роге оперативно устраняют последствия разгула стихии. 2 июля 2019 года в результате резкого ураганного ветра с дождем (до 30 м/с) здесь были повреждены линии электропередач, разрушены крыши домов, сломаны деревья, повалены столбы. Около 100 тысяч семей остались без газа и порядка 50 000 – без электричества. Погибли три человека, еще несколько госпитализированы с тяжелыми травмами.

Узнав о масштабах стихийного бедствия, народный депутат Украины Александр Вилкул ночью оперативно прибыл в Кривой Рог и активно занимается ликвидацией последствий урагана. В 2012-2014 годах он возглавлял государственную комиссию по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям. Теперь задача нардепа – координировать работу оперативного штаба, созданного по заданию мэра.

"Штаб координирует оказание помощи пострадавшим, восстановление систем электро-газо-и водоснабжения. Более 100 тысяч адресов оказались отрезаны от систем жизнеобеспечения. Все службы работают в круглосуточном режиме. Сейчас очень важно в первую очередь восстановить все системы в больницах, детских садиках и школах, в которых находятся пришкольные лагеря" – сказал Александр Вилкул.

В настоящее время идет оценка ущерба от урагана, но уже понятно, что ущерб очень существенный. С инициативой оказать помощь Кривому Рогу выступили мэры-члены "Оппозиционного блока".

"Чужой беды не бывает. Человек не может управлять природными катаклизмами. Мариупольцы помнят, как Александр Вилкул и Кривой Рог активно оказывали помощь нашему городу и горожанам, пострадавшим от обстрела микрорайона Восточный 24 января 2015 года. Сейчас мы протягиваем руку помощи", – сказал Вадим Бойченко, городской голова Мариуполя.

"Для нас – главное – люди. Поэтому Харьков также окажет помощь строительными материалами и всем необходимым. Я уже связался об этом с нашим коллегой Александром Вилкулом, который ночью оперативно выехал в Кривой Рог", – сказал Геннадий Кернес, мэр Харькова.

Напомним, 2 июля непогода лишила электроснабжения 601 населенный пункт в пяти регионах Украины. Также ранее непогода бушевала в Украине 27 июня. Вследствие грозы, ливней и штормового ветра сотни населенных пунктов остались без электричества, есть погибшие

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Тег помощь, вилкул, Кривой Рог, геннадий кернес, линии электропередач, мэр Харькова, Александр Вилкул, Вадим Бойченко

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