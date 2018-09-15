Президент Эстонии стала волонтером на уборке парка в Днепре: опубликованы фото

Сегодня, 16:07

Керсти Кальюлайд лично убирала мусор в городском парке украинского города

Фото: Facebook
Фото: Facebook

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приняла участие в уборке городского парка в украинском Днепре, которая была приурочена ко Всемирному дню уборки. О своем участии эстонский лидер написала в своем Facebook.

"Я принимаю участие сегодня во Всемирном дне уборки в Днепре, где я помогаю очистить городской парк. Все мы должны сохранить нашу планету для будущих поколений. Все мы можем внести свой вклад сегодня и в другие дни, чтобы сделать нашу окружающую среду более чистой и красивой", – заявила она.

Напомним, ранее мы писали о том, что Эстония стала первой страной Европы, которая ввела бесплатный проезд между городами. 

"С 1 июля в 11 уездах Эстонии бесплатный общественный транспорт. Подходят автобусы – на них табличка – впереди перед водителем – бесплатно. Люди могут бесплатно доехать на работу, в больницу, по своим делам", – рассказал один из эстонских депутатов.

Для граждан – это экономия, для власти – прибыль, поскольку жители все чаще пересаживаются из автомобилей в автобусы, а сэкономленные деньги – тратят на развлечения и быт, что стимулирует национальную экономику.

Также мы писали, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд в конце мая посетила восток Украины и заявила, что происходящее на востоке Украины необходимо называть войной, а не использовать для обозначения событий на Донбассе эвфемизмы.
Эстония, Днепр, уборка, волонтер, Керсти Кальюлайд

Вы сейчас просматриваете новость "Президент Эстонии стала волонтером на уборке парка в Днепре: опубликованы фото". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Скриншот

Порошенко опубликовал видео поздравления шести украинских городов "с днем рождения"

8 Сентября, 12:27

Глава государства отметил самобытность "именинников" из разных уголков страны

Днепр

Поваленные деревья и разбитые автомобили: в Днепре прошла буря

10 Сентября, 13:24

Из-за непогоды в городе было парализовано движение трамваев и троллейбусов
Загрузка...
Загрузка...