Президент Эстонии стала волонтером на уборке парка в Днепре: опубликованы фото

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приняла участие в уборке городского парка в украинском Днепре, которая была приурочена ко Всемирному дню уборки. О своем участии эстонский лидер написала в своем Facebook.

"Я принимаю участие сегодня во Всемирном дне уборки в Днепре, где я помогаю очистить городской парк. Все мы должны сохранить нашу планету для будущих поколений. Все мы можем внести свой вклад сегодня и в другие дни, чтобы сделать нашу окружающую среду более чистой и красивой", – заявила она.







Напомним, ранее мы писали о том, что Эстония стала первой страной Европы, которая ввела бесплатный проезд между городами.

"С 1 июля в 11 уездах Эстонии бесплатный общественный транспорт. Подходят автобусы – на них табличка – впереди перед водителем – бесплатно. Люди могут бесплатно доехать на работу, в больницу, по своим делам", – рассказал один из эстонских депутатов.

Для граждан – это экономия, для власти – прибыль, поскольку жители все чаще пересаживаются из автомобилей в автобусы, а сэкономленные деньги – тратят на развлечения и быт, что стимулирует национальную экономику.

Также мы писали, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд в конце мая посетила восток Украины и заявила, что происходящее на востоке Украины необходимо называть войной, а не использовать для обозначения событий на Донбассе эвфемизмы.