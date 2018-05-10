При пожаре в Днепре погибли три человека: появились фото и видео

Пожар возник в одноэтажном доме, с огнем боролись два расчета спасателей

Во время пожара в деревянном доме в Днепре погибли три человека и еще один был госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Днепропетровской области.

"На месте пожара обнаружены тела трех погибших неизвестных и один пострадавший", – говорится в сообщении. Пострадавшего человека госпитализировали в больницу.





Пожар в одноэтажном заброшенном деревянном здании на улице Широкая, 43, возник 9 мая в 22:28, а ликвидировано возгорание было в 23:50. Спасатели предположили, что погибшие были бездомными, которые устроили себе ночлег в заброшенном доме.

"Ориентировочно, в сооружении находились бездомные, огнем уничтожены деревянные поддоны и личные вещи (матрасы, одежда) на площади 15 квадратных метров ", – добавили в ведомстве. С огнем боролись девять спасателей с двумя пожарными машинами.

Напомним, ранее в центре Киева, на улице Саксаганского, произошел пожар в заведении общественного питания, в результате которого пострадала женщина.

Также мы писали о мощном пожаре на Столичном шоссе в Киеве, где на стоянке сгорели 54 автомобиля.