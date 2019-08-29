В центре Днепра нашли труп женщины

В центре Днепра местные жители нашли тело женщины без головы. Страшная находка была обнаружена в заброшенном здании на улице Воскресенской.

Как рассказали корреспонденту "Сегодня" в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области, на теле женщины не обнаружили следов насильственной смерти. На вид ей около 60 лет.

Местная пресса пишет, что у погибшей отсутствовала голова, а смерть ее наступила примерно 2—3 месяца назад. Однако в полиции информацию об обезглавливании трупа не подтверждают.

"Открыто уголовное производство по предварительной правовой квалификации по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") УК Украины с пометкой "природная смерть". Труп направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Визуально внешних следов насильственной смерти не обнаружено", — сообщили "Сегодня" в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

Напомним, не так давно на территории речного порта в Днепре обнаружили труп. А в одной из квартир жилого дома на столичном Печерске обнаружили труп молодой женщины. Страшную находку обнаружили сожители, которые вернулись домой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама