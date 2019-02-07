Проекты Днепра: студенты предлагают сделать главную площадь города двухярусной

По задумке, площадь Героев Майдана должна стать визитной карточкой: здесь будут проходить массовые мероприятия, оборудуют зоны отдыха и место идентификации

Проект. Площадь может стать излюбленным местом отдыха горожан со скамейками и солнечными коллекторами. Фото: facebook.com/mistozmin.

Проекты Днепра: студенты предлагают сделать главную площадь города двухярусной Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b74/13e/5c5b7413e3487.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b74/13e/5c5b7413e3487.png 2019-02-07T06:02:00+02:00 Днепр По задумке, площадь Героев Майдана должна стать визитной карточкой: здесь будут проходить массовые мероприятия, оборудуют зоны отдыха и место идентификации

В Днепре студенты-архитекторы разработали проект реконструкции центральной части города. По задумке, площадь Героев Майдана должна стать визитной карточкой: здесь будут проходить массовые мероприятия, оборудуют зоны отдыха и место идентификации. "Сегодня" узнала, что из себя представляет проект и какой площадь может стать после реконструкции.

Проект-идею разрабатывали студенты-архитекторы из Днепра и Киева в рамках всеукраинского фестиваля "Публичные пространства". Над проектом работали семь человек: студенты Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры (ПГАСА), Киевского национального университета строительства и архитектуры (КНУСА), а также ученики Днепропетровского монтажного колледжа.

Как рассказала нам старший преподаватель кафедры архитектурного проектирования и дизайна ПГАСА Яна Куницкая, на выполнение проекта у ребят ушло пять дней, но ему предшествовали две недели предпроектных исследований.

"Проект представляет профессиональный интерес, в нем много интересных, креативных идей, которые созвучны с современным европейским пониманием удобной, комфортной и безбарьерной среды ориентированной на человека", — делится Яна Куницкая.

Авторы проекта представили совершенно новую концепцию центральной площади Днепра. Предполагается, что после реконструкции площадь Героев Майдана изменится и станет местом отдыха горожан.

"Авторами было предложено очистить площадь от парковки, переместив под землю как проезжую часть, так и саму парковку. Наземная часть стала местом для общения и проведения городских праздников. В проекте были предложены сценарии трансформации площади в зависимости от времени года и событий", — объясняет нам Яна Куницкая.

По задумке авторов, площадь будет возвышаться над проходящим параллельно проспектом. Таким образом дорога и остановки общественного транспорта окажутся под площадью. Кроме того, там же должен появиться и ручей.

На площади. Гости смогут узнать историю города. Фото: facebook.com/mistozmin

"Мы провели небольшие исследования. Изучили историю этого места. Там изначально был рынок, деревянная церковь, которая превратилась в Свято-Троицкий собор. Раньше на площади находилось озеленение, там отдыхали люди. Сейчас эта площадь не используется так, как должна. Там ставят катки и делают всевозможные выставки, однако это пространство остается пустовать и используется преимущественно зимой", — делится с нами одна из авторов проекта Ольга Штырбу.

Главная идея проекта — сделать из площади место отдыха. Там установят скамейки, энергоэффективные светильники, высадят деревья и клумбы. Там же будет находиться и так называемое место идентификации — визитная карточка, благодаря которой гости смогут ознакомиться с историей города.

"Конечно, проект студенческий и многие идеи труднореализуемы. Потому что затратны по времени и необходимым капиталовложениям. Но важно другое. Молодым студентам-архитекторам интересны подобные проекты и городские проблемы. На этой стадии проект требует осмысления о оценки рентабельности", — подчеркивает Яна Куницкая.

Ремонт на площади

Реконструкции ждет и Европейская площадь. Излюбленное место горожан давно требует обновления, ведь даже тротуарная часть испещрена ямами. По заключению экспертов, там было повреждено 115 "квадратов" брусчатки. Ее заменили прошлым летом, однако весной вместе со снегом может сойти и покрытие. В сентябре 2019-го заканчивается срок аренды земли, после чего она вернется в собственность города, и уже тогда планируют начать масштабную реконструкцию.

Напомним, в Днепропетровской области активно помогают креативным жителям реализовать свои бизнес-идеи. Так, конкурс стартапов Best Invest уже второй год кряду ищет актуальные и социально-полезные проекты. Среди них может быть как одежда для военных, так и система контроля выдачи топлива — ограничений у конкурсантов нет. Проекты-победители получат необходимые для реализации инвестиции и смогут заявить о себе на всю область. "Сегодня" выяснила, как проходит "битва" и какие идеи уже предложили днепряне.

Также читайте о крупных проектах Днепра. Зодчие обсудили перспективы реконструкции парка "Зеленый гай", возведение на левом берегу Днепра так называемого "индустриального парка", а также вопросы строительства и реконструкции ряда городских объектов.

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АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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