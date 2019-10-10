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Рябошапка уволил прокурора Днепропетровской области

10 октября, 16:37

Руководитель ГПУ подписал приказ об увольнении Романа Токаря

Фото: пресс-служба Генпрокуратуры

Фото: пресс-служба Генпрокуратуры

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил руководителя Днепропетровской областной прокуратуры Романа Токаря. Соответствующий приказ был подписан 10 октября, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"10 октября 2019 года Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении с должности прокурора Днепропетровской области", – говорится в сообщении.

Стоит напомнить, что ранее генеральный прокурор уволил прокуроров Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской, а также Черниговской областей.

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Напомним, ранее руководитель ГПУ заявил, что количество прокуроров в Украине уменьшат на 30%. Сейчас их в стране насчитывается до 11 тысяч. Зарплату же работникам прокуратуры сделают конкурентной, а сам правоохранительный орган будет реорганизован. Такие цели в ГПУ планируют воплотить в жизнь в течение двух лет.

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Как сообщали новости "Сегодня", Руслан Рябошапка представил своих новых заместителей Касько и Чумака. Он назвал их профессионалами и авторитетными юристами, а также рассказал, что дальше будет с военной прокуратурой в составе ГПУ.

6 сентября Рябошапка назначил Виталия Касько своим заместителем. Ранее он работал заместителем бывшего генпрокурора Виктора Шокина и в 2016 году со скандалом уволился из ГПУ.

11 сентября Рябошапка назначил новым главным военным прокурором Украины Виктора Чумака, который сменил на этой должности недавно уволенного Анатолия Матиоса. Он был нардепом двух созывов и борцом с коррупцией.

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прокуратура генпрокурор Днепропетровская область Рябошапка

Источник: Сегодня

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