Сбывал метамфетамин и марихуану: в Днепропетровской области задержали наркодилера

Мужчине грозит от четырех до восьми лет лишения свободы

Фото: Sergii Nikolaiev.

Сбывал метамфетамин и марихуану: в Днепропетровской области задержали наркодилера //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/15d/7c8/5c515d7c8d165.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/15d/7c8/5c515d7c8d165.jpg 2019-03-13T12:40:00+02:00 Днепр Мужчине грозит от четырех до восьми лет лишения свободы

В Никополе полицейские задержали мужчину, который сбывал в городе наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Преступника задержали в районе железнодорожного вокзала во время сбыта двух слип-пакетов с наркотиками. Кроме того, во время обыска у мужчины обнаружили еще 13 слип-пакетов с метамфетамином и марихуаной.

На данный момент мужчине уже объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и избрали меру пресечения. Преступнику грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, не так давно в Днепре задержали мужчину, который продавал опий у детской площадки. А в Каменском во время обысков дома местного жителя, который подозревается в сбыте наркотиков, полицейские обнаружили целый арсенал оружия.

Ранее мы сообщали, что запорожская полиция задержала мужчину с детским носком, набитым наркотиками. У 35-летнего жителя Марганца изъяли 39 свертков фольги, их задержанный прятал в детском носке. По словам мужчины, в обнаруженных свертках был метадон.

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