Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,31
29,59
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

Сбывал метамфетамин и марихуану: в Днепропетровской области задержали наркодилера

Сегодня, 12:40

Мужчине грозит от четырех до восьми лет лишения свободы

Фото: Sergii Nikolaiev
Фото: Sergii Nikolaiev.
Сбывал метамфетамин и марихуану: в Днепропетровской области задержали наркодилера //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/15d/7c8/5c515d7c8d165.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/15d/7c8/5c515d7c8d165.jpg Днепр Мужчине грозит от четырех до восьми лет лишения свободы

В Никополе полицейские задержали мужчину, который сбывал в городе наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Преступника задержали в районе железнодорожного вокзала во время сбыта двух слип-пакетов с наркотиками. Кроме того, во время обыска у мужчины обнаружили еще 13 слип-пакетов с метамфетамином и марихуаной.

На данный момент мужчине уже объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и избрали меру пресечения. Преступнику грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, не так давно в Днепре задержали мужчину, который продавал опий у детской площадки. А в Каменском во время обысков дома местного жителя, который подозревается в сбыте наркотиков, полицейские обнаружили целый арсенал оружия.

Ранее мы сообщали, что запорожская полиция задержала мужчину с детским носком, набитым наркотиками. У 35-летнего жителя Марганца изъяли 39 свертков фольги, их задержанный прятал в детском носке. По словам мужчины, в обнаруженных свертках был метадон.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег наркотики, марихуана, задержание, наркоторговец, Днепропетровская область, метамфетамин, каменское

Вы сейчас просматриваете новость " Сбывал метамфетамин и марихуану: в Днепропетровской области задержали наркодилера". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Виннице задержали наркоторговца из Запорожской области

15 февраля, 14:04

В квартире у злоумышленника нашли наркотики на 80 тысяч гривен

В Запорожье задержали наркоторговца: опубликованы фото и видео

7 февраля, 13:33

В сети появились фото и видео задержания торговца метадоном в Запорожье

В Каменском у подозреваемого в наркоторговле обнаружили серьезный арсенал

29 января, 01:46

Оружие и боеприпасы были изъяты и направлены на экспертизу

В Запорожье полицейские задержали наркоторговца с оружием и боеприпасами

22 августа 2018, 18:46

Мужчина, как выяснили полицейские, был ранее судим

Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью

Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II

Разведенная Ани Лорак заговорила о любви (фото)

Ксению Собчак застукали в аэропорту с любовником (фото)

Видео удара украинских военных по танку боевиков "ЛНР" (видео)

Малыш уснул, но рядом была собака

Степура "искренне желает смерти" журналисту Гордону

Видео скрытой камеры Квартала 95 повеселило украинцев

Большой позор: сеть взбудоражил отказ KAZKA

ВСУ на Донбассе уничтожили уникальный российский танк "Призрак"
Загрузка...

Цены на автогаз пошли вверх: чего ждать автовладельцам весной

Вчера, 07:38

Всю зиму сжиженный газ дешевел – с октября 2018 года по февраль 2019-го его цена упала на 46%

Теперь их 39: ЦИК утвердила окончательный список кандидатов в президенты

Вчера, 07:00

Кандидаты снимаются в пользу других политиков. Эксперты: это задел под парламентские выборы

Получить раскрученный бизнес за пару тысяч долларов: как в Украине развивается франчайзинг

11 марта, 07:34

Если у вас недостаточно опыта организации и денег для открытия и раскрутки бизнеса, вам могут помочь

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

11 марта, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Завидные невесты: как выглядят любимые женщины богатейших мужчин

Евгения Власова: судьба, которая сделала ее сильнее и мудрее

5 примет почему нельзя дарить полотенца