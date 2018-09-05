Села Днепропетровской области начали пользоваться преимуществами децентрализации

Сегодня, 22:05

Два года назад здесь создали объединенную территориальную общину, с тех пор провели водопровод, начали вывозить мусор и ремонтировать дороги


Села недалеко от Днепра начали пользоваться преимуществами децентрализации.

Идет строительство двух детских садов, дома культуры и дополнительного корпуса школы с обсерваторией. Два года назад здесь создали объединенную территориальную общину. С тех пор провели водопровод, начали вывозить мусор и ремонтировать дороги.

Село Волосское расположено на берегу Днепра. О воде в кранах ранее здесь только мечтали. Подавали ее всего несколько раз в неделю – старые насосы не справлялись с работой. Теперь водопроводом селяне могут пользоваться круглосуточно.

Реконструкция водопровода здесь начали сразу после создания объединенной территориальной общины. Дополнительное финансирование получили из областного бюджета. И установили современное оборудование. Благодаря этому значительно сократили расход электроэнергии. Вдвое уменьшились потери воды. Сэкономленные на водоснабжении деньги вкладывать в оборудование детского сада. Сделали капитальный ремонт, все комнаты оборудовали системой видеонаблюдения, закупили посудомойки, стиральные машины и сушилки.

Отремонтировали и школу. А к новому учебному году первоклассникам сделали подарок – обычные доски заменили интерактивными.

И самая большая гордость сельского старосты – новый трехэтажный корпус школы. Его только начинают строить. И по проекту он должен быть современным: с центром прикладных наук и обсерваторией. Телескопы для нее уже заказали.

В одной из комнат сельсовета недавно обустроили тренажерный зал. Теперь все желающие занимаются здесь бесплатно. Говорят, условия – не хуже, чем в фитнес-клубах.

За два года бюджет Новоалександровской территориальной общины увеличился в восемь раз. Здесь начали работать с международными фондами и программами, получают софинансирование из областного бюджета. И уже развивают инфраструктуру: строят дом творчества и новый детсад. Еще один получат после капитального ремонта заброшенного интерната.

Ранее мы писали, как община в Черкасской области научилась осваивать свой бюджет.

Также сообщалось, что в 116 районах не создано ни одной территориальной общины.
Украина, децентрализация, громада

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"Сегодня"

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