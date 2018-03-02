Школьники и студенты Днепропетровской области уходят на "каникулы"

Днепропетровская областная государственная администрация рекомендовала закрыть учреждения среднего и высшего образования, отапливаемые природным газом, на внеочередные каникулы на следующей неделе, что позволит на 10% сократить потребление газа в бюджетных учреждениях Днепропетровской области, заявляет первый заместитель главы обладминистрации Олег Кужман.

По его словам, это часть пятидневного плана действий по экономии газа, который воплощается по всей Украине из-за того, что РФ на 20% снизила давление в газопроводах.

"Рекомендовали городам, районам и громадам Днепропетровщины отпустить до 7 марта на каникулы вузы и школы. В это время котельные перевести на экономный режим работы. Образовательному процессу это не помешает, ведь занятия просто перенесут на другие дни, а потребление газа бюджетными учреждениями области сократится на 10%", – рассказал Кужман журналистам.

Он отметил, что в области около 150 учебных учреждений отапливаются альтернативными котельными на пеллетах, еще более 100 – углем. Они могут продолжать свою работу.

"Снизить потребление газа мы рекомендовали и промышленным предприятиям. Конечно, это не касается случаев, когда из-за производственного процесса такое сокращение невозможно. Другое дело – минимизировать подачу газа в здания, которые предприятие не использует, особенно в выходные", – рассказал первый замглавы обладминистрации.

Городской голова Днепра Борис Филатов на своей страничке в соцсети Facebook написал, что учащиеся города уйдут на каникулы с 3 марта и выйдут на занятия 12 марта. "Родители, пожалуйста, извините за неудобства и войдите в ситуацию: она реально чрезвычайная и, фактически, с учетом длинных выходных с 8 по 11 марта, детишки побудут дома дополнительно только четыре рабочих дня, то есть 3, 5, 6, 7-го",- пояснил городской голова.

Напомним, 1 марта "Газпром" получил от "Нафтогаза" деньги на оплату мартовских поставок "голубого топлива", однако вернул платеж. Россияне объяснили свое решение тем, что не было согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с "Нафтогазом". Российская сторона полагает, что без такого решения поставки газа невозможны, поэтому они не будут осуществляться с 1 марта. В "Нафтогазе" в свою очередь заявили, что удивлены таким решением "Газпрома". Украинская компания считает, что Россия нарушает требования Стокгольмского арбитража. Из-за невыполнения "Газпромом" своих обязательств Украина уже перешла на режим экономии газа. В Кабмине и "Нафтогазе" уверяют, что страна беспроблемно переживет морозные дни.