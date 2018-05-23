Скандал из-за полицейских учений в Днепре: 60 малышей из детсада оказались под пулями, родители готовят иск в суд

В Днепре 60 детей от 3 до 6 лет оказались в осаде полиции. Правоохранители на детях отрабатывали террористическую угрозу и хотели сделать тренировки максимально реальными. А вот реальными оказались истерики и ужас родителей, которые не понимали, что происходит. Теперь готовят иск в суд.

Оксана Бережная как всегда пришла забирать четырехлетнего сына из садика. Но здание оказалось в окружении полиции.

"На вопрос: а где дети? Бегали какие-то военные, стреляли, что-то взрывалось. Никто ничего не знает", – жалуется Оксана Бережная.

Люди в форме на территории детсада появились около пяти вечера. Сразу прогремели взрывы и выстрелы. В это время несколько групп детей были на улице. Перепуганных малышей воспитатели завели в комнаты. Но полицейские сказали – надо всех эвакуировать.

"Человек в военной форме зашел к нам в группу и сказал – очень быстро собираемся и выводим детей. Кто успел переобуться – переобулся, кто успел одеть кофточки – одел. Вот минута-две у нас было, и мы быстренько двинулись к выходу", – рассказывает воспитательница детского сада № 112 Днепровского горсовета Людмила Бижко.

Ждать пришлось почти два часа. Родители все это время стояли за окружением. К детям их не пускали. Забрать малышей разрешили только после того, как их вывезли автобусом до ближайшего перекрестка.

"Как сказал мой ребенок – мама, не переживай, я держался мужественно. Как-то от четырехлетнего ребенка очень страшно слышать такие слова", – признается Оксана Бережная.

Заведующей полицейские сообщили, что проводят учения. По легенде – ограбили машину инкассаторов, забрали девять миллионов гривен. Злоумышленники пытались убежать, но забаррикадировались в заброшенной школе. Чтобы не подвергать опасности детей, их эвакуировали.

"Если нужно было отработать эту эвакуацию – взрослые хотя бы должны были быть в курсе", – недоумевает заведующая детского сада № 112 Днепровского горсовета Влада Литошко.

Правоохранители объясняют – где именно проводить обучение, решали в Киеве. Поэтому более сотни сотрудников полиции попали в ситуацию, максимально приближенную к реальной.

"Я видел тех детей. Из них плакал двое. Для всех остальных это было определенное событие, происшествие. И они были довольны этим", – утверждает заместитель начальника управления Нацполиции в Днепропетровской области Владимир Богонис.

Психолог детского сада не исключает, что такие учения могли повлиять на детей.

"Дети в любом случае могут потом реагировать очень неадекватно. И какие последствия будут – тоже сложно сказать", – говорит психолог Елена Серебрянская.

Заведующая садика уже написала жалобу в городское управление образования, чтобы в дальнейшем избежать таких ситуаций. А родители, чьи дети непредумышленно стали участниками учений правоохранителей, ищут адвокатов и хотят идти в суд.

Ранее сообщалось, что в школе Харькова распылили неизвестное вещество: детей увозят скорые.

Напомним, дети десятками попадают в больницы из школ Украины и Польши. Сайт "Сегодня" собрал хронологию и факты обо всех подобных отравлениях в Украине за последние две недели.