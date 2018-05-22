В школе Харькова распылили неизвестное вещество: детей увозят скорые

На место происшествия прибыли четыре автомобиля медиков для оказания скорой помощи ученикам

В Харькове во время занятий эвакуировали школу №3, что на улице Леси Украинки. Около 11:30 ученики старшей школы внезапно почувствовали ухудшение самочувствия: дети стали кашлять, у многих появилось першение в горле.

Пользователи социальных сетей сообщают, что, предварительно, в помещении школы был распылен перцовый баллончик. Из-за этого всех учеников вывели на улицу. Занятия в школе остановлены. Многие родители срочно забирают детей из школы домой.

На место происшествия прибыли 4 автомобиля медиков для оказания скорой помощи некоторым ученикам. Со школьного двора на автомобилях скорой помощи некоторых пострадавших детей увозят в больницу.

В горсовете местным СМИ этот факт подтвердили. Как рассказали в департаменте образования ГИК, детей сразу вывели из школы, помещения проветрили.

Как сообщил помощник начальника ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин, на место происшествия в школу выехали специалисты-химики и другие специалисты службы спасателей. Подробности уточняются.

Напомним, 21 мая в Николаеве из-за распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом из школы эвакуировали около 400 учеников. Полиция начала расследование инцидента по статье о хулиганстве.

Ранее мы писали, что неизвестный распылил слезоточивый газ во время перемены в школе села Новоукраинка. В школе учатся 75 детей. Сейчас занятия приостановлены, школьников отпустили домой, были взяты образцы воздуха на анализ.

Напомним, 8 мая в средней школе №8 в Черкассах дети вдруг почувствовали себя плохо. Симптомы были схожи – тошнота, головная боль, головокружение. Дети начали терять сознание. Взрослые также жаловались на затруднение дыхания. В результате на больничных койках оказались более 50 человек. Большинство – дети. Одиннадцать школьников попали в реанимацию и никто не смог сказать внятно, в чем причина.