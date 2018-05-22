Дети десятками попадают в больницы из школ Украины и Польши: все подробности серии отравлений

В ряде случаев речь идет о слезоточивом газе, но причину, вызвавшую обмороки у детей в других случаях, так и не смогли идентифицировать

Первый случай массового отравления украинских школьников в учебных заведениях произошел в Черкассах 8 мая, и сразу насторожил медиков, спасателей и спецслужбы – вещество, которое повлияло на здоровье детей, не смогли обнаружить уже спустя несколько часов после отравления. Беспокойство вызывают и участившиеся попытки распылить что-нибудь слезоточивое в школах в разных областях страны – а также в соседней Польше. Сайт "Сегодня" собрал хронологию и факты обо всех подобных отравлениях в Украине за последние две недели.

Массовое отравление в Черкассах – 8 мая

Праздничная линейка 8 мая во дворе школы №8 в Черкассах закончилась для многих детей на больничной койке. Всего на построении, приуроченному ко Дню памяти и примирения, собрались 424 ученика и педколлектив школы.

Директор школы, увидев, что ученикам становится плохо, вызвала "скорую". Стало плохо и нескольким педагогам – у них затруднилось дыхание. Всего к медикам обратилось почти 100 человек, а 53 ребенка – из них 11 угодили в реанимацию, но позже были переведены в стационар, – и 4 педагога попали на больничные койки.

Спикер черкасских спасателей Виталий Шульга отметил, что по предварительной официальной причине ЧП произошло из-за распыления неизвестного вещества.

"При этом, согласно взятым пробам воздуха и грунта на школьном дворе, никаких отклонений не было выявлено", – рассказал Шульга.

Спасатели не исключили, что было распылено вещество, которое до их приезда полностью улетучилось, но пробы проверят еще и в столичных лабораториях. При этом спасатели отмечают локальность ЧП – за пределами школьного двора проблем со здоровьем ни у кого не отмечалось. Сейчас событие классифицировано как массовое отравление, полиция открыла уголовное производство.

Отравление в Новомосковске – 8 мая

В тот же день, и также на торжественной школьной линейке, но уже в Новомосковске Днепропетровской области произошло похожее ЧП – 19 детей почувствовали недомогание.

Как стало известно, школьную столовую дети в этот день еще не посещали. Дети почувствовали головокружение, а позже у 18 учеников врачи диагностировали вегетососудистый пароксизм (учащение сердцебиения, одышка, головные боли) – но госпитализация им не потребовалась.

При этом одного школьника бригада скорой помощи доставила в больницу с невротической реакцией (состояние после потери сознания).

Неизвестный газ в Павлограде – 11 мая

В школе №15 в Павлограде Днепропетровской области днем 11 мая распылили неизвестный газ. Павлоградские правоохранители эвакуировали всех 680 учеников, о пострадавших не сообщается.

Информация об утечке газа не подтвердилась. Предварительно установлено, что на первом этаже школы, в мужском туалете, неизвестный открыл баллончик с перечным газом.

Отравление в школе под Варшавой – 11 мая

Польские СМИ сообщили, что в католической школе города Млава невдалеке от Варшавы неизвестным газом были отравлены 11 учеников младших классов. Некоторые ученики почувствовали такие же симптомы, как и украинские школьники (недомогание, рвоту), и персонал школы срочно эвакуировал всех детей.

На тот момент в здании находилось около 130 учеников. На место происшествия прибыли медики и правоохранители, эксперты взяли пробы воздуха. Как и в подобных случаях в Украине, предварительно никакие опасные вещества не были обнаружены.

Слезоточивый газ в Новоукраинке – 14 мая

Неизвестный распылил слезоточивый газ во время перемены в школе села Новоукраинка. Всего в школе учатся 75 детей, и в результате инцидента занятия были приостановлены, а школьников отпустили домой. Сообщений о пострадавших не поступало, а в школе были взяты образцы воздуха на анализ.

Распыление неизвестного вещества в школе Польши – 19 мая

В городе Вейхерово Поморского воеводства на севере Польши из средней школы эвакуировали 325 человек, в том числе почти 300 детей, в связи с распылением в помещении учебного заведения неизвестного вещества.

Более 30 детей пожаловались на проблемы с дыханием и резь в глазах, а 17 из них попали в больницы, сообщил представитель Пожарной службы Вейхерово Мирослав Курась. По предварительным оценкам полиции, причиной ухудшения состояния здоровья детей было распыления слезоточивого газа в школе.

Николаев – неизвестное вещество в школе – 21 мая

В Николаеве утром 21 мая в школе распылили неизвестное вещество, из-за чего было эвакуировано около 400 учеников. Как отмечается, в здании школы, расположенной в Заводском районе города, был распылен неизвестный аэрозоль с резким запахом.

В результате 32 ребенка были направлены в лечебные учреждения для обследования. При этом после проведения замеров опасных веществ в воздухе обнаружено не было.

Отравление в школе Харькова – 22 мая

Во вторник, 22 мая, в Харькове во время занятий эвакуировали учащихся из школы №3 – около 11:30 ученики старшей школы внезапно почувствовали ухудшение самочувствия: дети стали кашлять, у многих появилось першение в горле.

В результате распыления неизвестного газа госпитализированы 37 учеников, один из них находится в тяжелом состоянии. По словам отца одной из госпитализированных школьниц Олега Головкова, по симптомам распыленное вещество не похоже на перцовый газ.

"От перцового газа – слезы и кашель. А здесь такого нет. Три ребенка, которые находились в эпицентре, потеряли сознание. Моя дочка была в стороне – у нее сильная слабость, она не может стоять на ногах и очень бледная. Я не исключаю, что это может быть газ паралитического действия", – рассказал он.

Инцидентами занялись Минобразования и СБУ

В ответ на эти инциденты Минобразования напомнило руководителям школ и департаментов образования о том, что необходимо отработать с детьми механизмы эвакуации, рассказала министр образования и науки Лилия Гриневич.

Тем временем, к расследованию массового отравления школьников в Черкассах подключилась Служба безопасности Украины – в спецслужбе не исключают умышленных действий по отравлению.

"Мы не расследуем этот инцидент, но в рамках той помощи, которую мы оказываем полиции, могу сказать, что, конечно, такую версию мы не исключаем – умышленных действий неустановленных лиц, которые совершили это преступление", – рассказал глава СБУ Василий Грицак.