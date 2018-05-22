ЧП в харьковской школе: 15 детей оказалось в больнице

Стали известны подробности ЧП в харьковской школе №3. В результате распыления неизвестного газа 31 ребенок обратился за помощью к медикам, из них 15 направлены в больницу.

"На место были направлены 6 бригад экстренной медицинской помощи. Первая бригада была на месте через 4 минуты. Осмотрен 31 ребенок, из них 15 направлены в областную детскую клиническую больницу №1", – сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта во вторник.

По словам отца одной из госпитализированных школьниц Олега Головкова, по симптомам распыленное вещество не похоже на перцовый газ.

"От перцового газа – слезы и кашель. А здесь такого нет. Три ребенка, которые находились в эпицентре, потеряли сознание. Моя дочка была в стороне – у нее сильная слабость, она не может стоять на ногах и очень бледная. Я не исключаю, что это может быть газ паралитического действия",- сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

По информации пресс-службы Харьковской облгосадминистрации, состояние госпитализированных детей оценивается как средней тяжести.

"Среди симптомов – слабость и затрудненное дыхание, а также бледная кожа. Причины недомогания сейчас выясняют. Дети обеспечены всеми необходимыми медикаментами", – цитирует пресс-служба и.о. начальника управления здравоохранения Харьковской ОГА Галину Сироштан.

Как сообщалось, в школе Харькова распылили неизвестное вещество. Около 11:30 ученики старшей школы внезапно почувствовали ухудшение самочувствия: дети стали кашлять, у многих появилось першение в горле. Из-за этого всех учеников вывели на улицу. Занятия в школе остановлены. Многие родители срочно забирают детей из школы домой.

На место происшествия прибыли 4 автомобиля медиков для оказания скорой помощи некоторым ученикам. Со школьного двора на автомобилях скорой помощи некоторых пострадавших детей увозят в больницу.

Напомним, 21 мая в Николаеве из-за распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом из школы эвакуировали около 400 учеников. Полиция начала расследование инцидента по статье о хулиганстве.

Ранее мы писали, что неизвестный распылил слезоточивый газ во время перемены в школе села Новоукраинка. В школе учатся 75 детей. Сейчас занятия приостановлены, школьников отпустили домой, были взяты образцы воздуха на анализ.

Напомним, 8 мая в средней школе №8 в Черкассах дети вдруг почувствовали себя плохо. Симптомы были схожи – тошнота, головная боль, головокружение. Дети начали терять сознание. Взрослые также жаловались на затруднение дыхания. В результате на больничных койках оказались более 50 человек. Большинство – дети. Одиннадцать школьников попали в реанимацию и никто не смог сказать внятно, в чем причина.