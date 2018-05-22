Гриневич назвала цель хулигана, распылившего газ в школе Харькова

Сегодня, 22:23

Она подчеркнула, что случай, который произошел 8 мая на линейке в школе, очень похож на сегодняшний

фото из открытых источников
фото из открытых источников
В харьковской школе один из учащихся распылил газ из баллончика.

Об этом журналистам сказала министр образования и науки Лилия Гриневич, сообщает "Укринформ".

"Мы сейчас с облгосадминистрацией изучем этот случай. Известно, что учащийся школы распылил какой-то газ из баллончика. Во-первых, была проведена сразу эвакуация из школы. Те дети, которым стало плохо, их сразу отвезли в больницу. Я говорила с представителями ОГА. Уже все дети в нормальном состоянии, только у одного мальчика проблемы, состояние его уже улучшается, но он должен находиться еще в больнице", – сказала Гриневич.

 Она подчеркнула, что случай, который произошел 8 мая на линейке в школе, очень похож на сегодняшний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Это свидетельствует о том, что есть какая-то идея, как срывать учебный процесс. Дети, которые это делают, часто не понимают, какой вред могут нанести другим детям", – сказала Гриневич.

Она уточнила что ГСЧС и другие службы выясняют, что это был за газ; впоследствии ОГА обнародует свои заключения.

Ранее сообщалось, что в школе Харькова распылили неизвестное вещество. Около 11:30 ученики старшей школы внезапно почувствовали ухудшение самочувствия: дети стали кашлять, у многих появилось першение в горле. Из-за этого всех учеников вывели на улицу. Занятия в школе остановлены. Многие родители срочно забирают детей из школы домой.

На место происшествия прибыли 4 автомобиля медиков для оказания скорой помощи некоторым ученикам. Со школьного двора на автомобилях скорой помощи некоторых пострадавших детей увозят в больницу.

И.о. главы МОЗ Ульяна Супрун сообщила, что в Харькове из-за отравления в школе неизвестным веществом госпитализированы 37 учеников, один из них находится в тяжелом состоянии.
газ, дети, ученики, ГСЧС, гриневич, неизвестное вещество, распылили

Вы сейчас просматриваете новость "Гриневич назвала цель хулигана, распылившего газ в школе Харькова". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

Фото: Facebook Олег Головков

ЧП в харьковской школе: 15 детей оказались в больнице

Сегодня, 13:52

По симптомам распыленное вещество не похоже на перцовый газ

Другие регионы

Фото: kmu.gov.ua (иллюстрация)

Отравление в николаевской школе квалифицировали как "хулиганство"

Вчера, 21:22

По состоянию на вечер 21 мая 36 учеников находятся в Николаевской городской детской больнице
Загрузка...

Одесса

Детей эвакуировали. Скриншот

В школе Павлограда распылили таинственное вещество, сотни детей эвакуированы

11 Мая, 19:45

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции во главе с главой Павлоградского отдела полиции

Украина

Фото: mk.dsns.gov.ua

Дети десятками попадают в больницы из школ Украины и Польши: все подробности серии отравлений

Сегодня, 17:25

В ряде случаев речь идет о слезоточивом газе, но причину, вызвавшую обмороки у детей в других случаях, так и не смогли идентифицировать

Другие регионы

Фото: mk.dsns.gov.ua

Двое детей в реанимации, еще 34 в больнице: подробности распыления неизвестного газа в школе Николаева

Вчера, 14:54

Дети жалуются на кашель, слезотечение, тошноту и першение в горле

Другие регионы

Неизвестное вещество распылили в школе Николаева: 32 ребенка в больнице

Вчера, 12:47

Из учебного заведения эвакуировали 400 детей
Загрузка...