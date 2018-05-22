Гриневич назвала цель хулигана, распылившего газ в школе Харькова

Об этом журналистам сказала министр образования и науки Лилия Гриневич, сообщает "Укринформ".

"Мы сейчас с облгосадминистрацией изучем этот случай. Известно, что учащийся школы распылил какой-то газ из баллончика. Во-первых, была проведена сразу эвакуация из школы. Те дети, которым стало плохо, их сразу отвезли в больницу. Я говорила с представителями ОГА. Уже все дети в нормальном состоянии, только у одного мальчика проблемы, состояние его уже улучшается, но он должен находиться еще в больнице", – сказала Гриневич.

Она подчеркнула, что случай, который произошел 8 мая на линейке в школе, очень похож на сегодняшний.

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"Это свидетельствует о том, что есть какая-то идея, как срывать учебный процесс. Дети, которые это делают, часто не понимают, какой вред могут нанести другим детям", – сказала Гриневич.

Она уточнила что ГСЧС и другие службы выясняют, что это был за газ; впоследствии ОГА обнародует свои заключения.

Ранее сообщалось, что в школе Харькова распылили неизвестное вещество. Около 11:30 ученики старшей школы внезапно почувствовали ухудшение самочувствия: дети стали кашлять, у многих появилось першение в горле. Из-за этого всех учеников вывели на улицу. Занятия в школе остановлены. Многие родители срочно забирают детей из школы домой.

На место происшествия прибыли 4 автомобиля медиков для оказания скорой помощи некоторым ученикам. Со школьного двора на автомобилях скорой помощи некоторых пострадавших детей увозят в больницу.

И.о. главы МОЗ Ульяна Супрун сообщила, что в Харькове из-за отравления в школе неизвестным веществом госпитализированы 37 учеников, один из них находится в тяжелом состоянии.