Снежный коллапс в Днепропетровской области: авто скользят и попадают в сугробы (фото, видео)

Спасателям пришлось перекрывать движение из-за снега, но позже запрет был снят

В Днепропетровской области, которую накрыло мощным снегопадом, водителям пришлось справляться с непростыми погодными условиями – автомобили скользили на трассах и нередко вылетали в кюветы, откуда их извлекали спасатели.

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, из-за снежных заносов 11 февраля было перекрыто движение на 18-километровом участке дороги "Южный обход" в Днепре. Когда трассу расчистили, запрет спасатели отменили.

Между тем, в Службу спасения поступил звонок о том, что в Криничанском районе, недалеко от села Украинка, водитель грузовика Opel Movano не удержал машину на трассе – она слетела в кювет и перевернулась.

Спасатели помогли водителю, с помощью буксировочного троса грузовик поставили на колеса и вытащили из кювета на проезжую часть дороги.

Кроме того, в ГСЧС сообщили об аварии на трассе Харьков – Симферополь: там столкнулись грузовики – по предварительным данным, водитель Faw не справился с управлением и врезался в Scania.

Вследствие ДТП водитель Faw был зажат в кабине. Спасатели с помощью гидравлического инструмента срезали переднюю стойку и вытащили пострадавшего. Его передали врачам скорой помощи, которые доставили шофера в больницу.

Также стоит отметить, что в Межевском районе бойцам ГСЧС пришлось оказывать помощь водителю школьного автобуса, который попал в снежную ловушку недалеко от поселка Межевая.

Спасатели выяснили, что ПАЗ застрял в сугроб и застрял там. В салоне автобуса находился только водитель, который ехал в село Вознесенка, чтобы доставить учеников в школу. С помощью троса машину вытащили из сугроба.

Ранее мы сообщали, что в Украине из-за сильного ветра и налипания мокрого снега без электроснабжения остались десятки населенных пунктов. Над восстановлением электроснабжения активно работают бригады облэнерго.

Также напомним, что 11 февраля, непогода накрыла Харьковскую область. На дорогах региона царил гололед и их засыпало снегом. В связи с ситуацией на дороги области выехала снегоуборочная техника. На трассах работали 138 единиц спецтехники и 175 рабочих. Они чистили проезжую часть и устраняли гололед.

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