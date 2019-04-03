Спортивный тур по дворам и школам: в Днепре пройдет масштабная акция

Горожанам расскажут, как правильно заниматься спортом

В Днепре рассказали о судьбе петиций жителей города. Фото: Днепр Час

Спортивный тур по дворам и школам: в Днепре пройдет масштабная акция Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/81f/325/5c581f3257db8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/81f/325/5c581f3257db8.jpg 2019-04-03T20:35:25+03:00 Днепр Горожанам расскажут, как правильно заниматься спортом

В Днепре с 20 апреля стартует масштабный спортивный тур по дворам и школам города, целью которого является призыв к здоровому образу жизни. Профессиональные атлеты и представители института физкультуры будут на своем примере показывать и рассказывать горожанам о том, как правильно заниматься спортом, правильно питаться, и о том, почему вредные привычки губительно сказываются на нашем здоровье.

В рамках акции спортсмены планируют объехать все дворы и школы города. Корреспондент "Сегодня" узнал, где пройдет открытие тура и чего ждать горожанам. Так, подобный спортивный тур в нашем городе проводится четвертый год подряд.

Традиционно его посещает множество горожан, которые поддерживают тенденцию развития физкультуры в городе. Именно по этой причине в разных уголках Днепра появляются спортивные площадки и тренажеры, которые с удовольствием посещают взрослые и дети.

"Тур здорового образа жизни – это приезд и совместная работа большой команды профессионалов спортивной отрасли во дворах и школах города. Мы организовываем флешмобы, проводим тренировки для детей и взрослых в форме игр и интерактива, показываем, как правильно пользоваться уличными тренажерами, которые устанавливают на новых спортивных площадках. Даем рекомендации, чтобы избежать травматизма", – рассказал организатор проекта "Придем в каждый двор", лидер международного движения за здоровый образ жизни, глава международной организации Street Workout Денис Минин.

Кроме того, в рамках тура спортсмены побывают в школах, где проведут для детей уроки физкультуры. Сами организаторы отмечают: нынешний подход к спортивному воспитанию подрастающего поколения значительно отличается от того, который был еще несколько лет назад.

"В школах мы общаемся с учениками всех классов. Говорим о здоровом образе жизни, правильном питании, о вреде употребления наркотиков, алкоголя, курения сигарет, вейпов (электронная сигарета на основе пара. — Авт.), кальянов. В то же время мы проводим в школах уроки физкультуры и альтернативные тренировки. Во время предыдущих туров мы объехали чуть больше 30% дворов города. В этом году при поддержке Днепровского городского совета планируем приехать во все дворы и посетить как можно больше школ", – отметил Денис Минин.

Тур стартует 20 апреля на жилмассиве Победа в районе Бульвара Славы (начало в 13:00). Организаторы просят помощи у горожан – им можно писать в соцсетях, рассказывая, какие дворы и школы необходимо посетить спортсменам. За две недели атлеты планируют составить полный перечень мест, в которых вскоре побывают.

БЕСПЛАТНО И С ПОЛЬЗОЙ.

Днепряне к инициативе отнеслись положительно, отмечая, что занятия на спортивных площадках идут на пользу сразу по нескольким причинам. В первую очередь это возможность бесплатно оздоровиться рядом со своим домом. А также отвлечься от компьютера и смартфона, выйти во двор и присоединиться к активной молодежи.

"Я занимаюсь спортом с 10-го класса. Раньше не всегда могла позволить себе ходить в зал или на спортивные секции в виду того, что не хватало денег. Но сейчас все это стало доступней, потому что есть спортивные площадки. Здорово, что на них молодежи смогут рассказать, как правильно делать упражнения, чтобы избежать травматизма", – объяснила корреспонденту "Сегодня" днепрянка Анна Ненашева.

Позаниматься спортом горожане могут в парке имени Глобы со стороны проспекта Дмитрия Яворницкого и в горпарке Новокодакский на Набережной Заводской.

Напомним, в Днепре ко Дню влюбленных устроили романтический забег – Run For Love (Бег ради любви). Мероприятие состоялось в парке имени Глобы и традиционно собрало большое количество неравнодушных к спорту горожан.

А в Черкассах прошел марафон по льду Днепра. Участники забега преодолевали дистанцию в 42 километра.

Ранее в Мариуполе горожане в первый день нового года устроили забег, по условиям которого было необходимо преодолеть в новогодних костюмах пять километров, совершив пять кругов по 900 метров вокруг Театральной площади и сквера.

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АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.