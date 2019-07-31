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Стало известно, кто возглавил полицию Днепропетровской области

Сегодня, 03:32

И.о. руководителя полиции области Артем Васицкий имеет 23 года опыта оперативной работы

фото: пресс-служба полиции

фото: пресс-служба полиции

Стало известно, кто возглавил полицию Днепропетровской области https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Днепр И.о. руководителя полиции области Артем Васицкий имеет 23 года опыта оперативной работы

Артем Васицкий начал временно исполнять обязанности руководителя полиции в Днепропетровской области. Он был назначен приказом главы Нацполиции Сергея Князева от 29 июля.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Во вторник, 30 июля, Васицкого представил личному составу заместитель председателя Нацполиции Игорь Клименко.

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Пресс-служба регионального управления сообщает, что до назначения Васицкий занимал должность заместителя начальника Главного управления – начальника криминальной полиции. На этом посту 42-летний полковник полиции нес службу с 2017 года.

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До этого проходил службу в подразделениях уголовного розыска Донецкой области и имеет 23 года опыта оперативной работы.

Как известно, 29 июля глава Нацполиции Сергей Князев своим приказом уволил начальника полиции в Днепропетровской области Виталия Глуховерю с занимаемой должности.

Напомним, не так давно президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения Глуховери с должности начальника областной полиции, а от сотрудников ГБР – объективного расследования.

Напомним, ранее Государственное бюро расследований начало следствие по инциденту, когда патрульные остановили автомобиль Range Rover, водитель назвался шофером главы областного управления Нацполиции. На место инцидента прибыли сотрудники спецподразделения КОРД и задержали копов.

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полиция Днепропетровская область Глуховеря

Источник: Сегодня

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