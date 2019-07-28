"Вышло недоразумение": в днепропетровской полиции прокомментировали скандал c Глуховерей

Начальник патрульной полиции в Днепропетровской области утверждает, что конфликт с патрульными был улажен

Виталий Глуховеря. Фото: скриншот.

Вокруг главного полицейского Днепропетровской области разгорелся скандал. На днях в сети появилось видео, на котором видно, как водителя начальника Национальной полиции области Виталия Глуховери на Range Rover остановили патрульные. По словам копов, мужчина нарушил правила дорожного движения, однако отрицал это, ссылаясь на то, что спешит к шефу, а авто, дескать, принадлежит генералу. При этом шофер не предъявил стражам порядка служебный талон, который позволяет отступать от ПДД во время оперативной работы. Вместе этого он предлагал патрульным поговорить с начальником по телефону, а после и вовсе сел в авто со словами: "Ждите команды!".

Через время на место конфликта прибыл наряд спецподразделения полиции КОРД, который задержал патрульных и доставил их в кабинет к начальнику областной полиции. Позже разговор продолжился уже в кабинете, где патрульные объясняли, что ответственно выполняли свою работу и остановили нарушителя, невзирая на марку авто и номер.

Как выяснилось, инцидент произошел еще в сентябре 2018 года, однако видео с нагрудной камеры патрульных получило широкую огласку лишь сейчас и привлекло внимание не только общественности, но и президента Украины Владимира Зеленского.

РЕАКЦИЯ. В Государственном бюро расследований по факту инцидента было открыто уголовное производство. Главному полицейскому инкриминируют нарушение закона по ч. 2 ст. 365 ("Превышение полномочий работником правоохранительных органов, сопровождавшихся насилием или угрозой применения насилия"). Если суд докажет вину генерала, ему может грозить от трех до восьми лет лишения свободы.

Информация о случившемся дошла и до президента Украины Владимира Зеленского, который потребовал немедленного увольнения Глуховери с должности начальника областной полиции.

"Я требую от министра внутренних дел господина Арсена Авакова немедленного увольнения гражданина Глуховери от занимаемой должности, а от главы ГБР господина Романа Трубы жду быстрого и бескомпромиссного расследования по обнародованным фактам",— написал на своей странице в соцсети Владимир Зеленский.

В пресс-службе Министерства внутренних дел Украины сообщили, что ход расследования находится на контроле у министра МВД Арсена Авакова.

"В средствах массовой информации появилось видео, которое вызвало резонанс в обществе. Обстоятельства события будут установлены в ходе служебного расследования", — отметили в управлении.

Сам же Виталий Глуховеря заявил, что готов предоставить любую информацию для объективного расследования инцидента.

"Когда это произошло, лично выслушал стороны конфликта и был готов для принятия решения о привлечении к ответственности виновного. Однако меня заверили о решении конфликта. Сейчас предоставлю свидетельства и объяснения по этому делу следователям", — сообщил генерал.

ПРИГЛАСИЛ НА ЧАЙ. Начальник патрульной полиции в Днепропетровской области Андрей Калюжный рассказал "Сегодня", что инцидент между Виталием Глуховерей и инспекторами был улажен в тот же день за совместным чаепитием:

"Ребята поступили в рамках действующего законодательства. К ним нет и не было вообще никаких претензий. И конфликта как такового не было. Виталий Андреевич пригласил ребят на чай, он перед ними извинился. Вышло недоразумение. Я лично спрашивал у патрульных, что и как произошло. Они сказали, что ни к кому претензий не имеют".

Напомним, что в скандал попал начальник полиции не только Днепропетровской, но и бывший глава правоохранителелей Одесской области. 25 июля Дмитрия Головина задержали по подозрению в хищении крупной партии контрабандных сигарет.

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