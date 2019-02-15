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Ночная стрельба в Одессе: копы задержали двоих дебоширов

Сегодня, 11:40

В Одессе произошла стрельба возле ночного клуба

Фото: Pixabay
Ночная стрельба в Одессе: копы задержали двоих дебоширов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/b02/e15/5c4b02e1550b1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/b02/e15/5c4b02e1550b1.jpg Одесса В Одессе произошла стрельба возле ночного клуба

В центре Одессы в ночь на 15 февраля копы задержали двоих мужчин, устроивших стрельбу возле ночного клуба по улице Греческой. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции города.

"Заявительница сообщила, что в одном из ночных заведений города отдыхали мужчины, распивали спиртные напитки и вели себя вызывающе: провоцировали конфликт с работниками заведения и не реагировали на замечания", – говорится в сообщении.

Сотрудник заведения пытался вывести на улицу двоих мужчин, и в это время один из них несколько раз выстрелил из пистолета в сторону сотрудника ночного клуба. Прибыв на место вызова, патрульные задержали двоих злоумышленников, применив наручники.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работали следователи. В настоящее время проводятся соответствующие оперативные мероприятия.

Напомним, ранее в полиции Киева сообщили подробности ЧП, которое произошло недалеко от станции метро "Васильковская", когда водитель автомобиля Nissan был заблокирован на улице Васильковской черным BMW на иностранных номерах. По словам пострадавшего, из машины выскочили трое в масках и, угрожая оружием, со стрельбой отобрали у него сумку с деньгами, где было 40 тысяч долларов и 130 тысяч гривен.

Ранее на бульваре Леси Украинки возле ресторана произошла стрельба. О выстрелах в центре Киева стало известно 11 февраля около 23:30. На месте полицейские обнаружили несколько гильз от ружья 12-го калибра. Кроме того, у здания ресторана находился белый Mercedes на транзитных номерах.

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Тег Одесса, полиция, стрельба

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