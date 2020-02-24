Уличная стрельба в Днепре: появились новые подробности, фото и видео

В результате перестрелки были ранены минимум три человека

В результате перестрелки в центре Днепра, которая произошла на улице Титова, были ранены три человека. По предварительным данным, двое получили ранения в ноги, один – в шею.

Об этом сообщили пользователи Telegram-канала H_Dnepr.

По словам очевидцев, на улице остановились Mercedes GL-class, а рядом – машина патрульных. Позже на место подъехали еще несколько человек на Toyota Land Cruiser, которые и начали стрелять.

Причина конфликта пока неизвестна. Toyota с места происшествия скрылась. Для поимки участников перестрелки по городу ввели план "Сирена".

Два "Гелендвагена" по-прежнему находятся на месте происшествия. Там работают сотрудники полиции, которые и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что выстрелы гремели прямо средь бела дня, возле остановки общественного транспорта, в присутствии множества людей, которые и сняли происходящее на видео.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как вечером 18 февраля в Киевском районе Одессы мужчина устроил стрельбу в салоне красоты. Женщина-парикмахер тогда получила огнестрельные ранения.

А 2 февраля в Киеве на улице Саксаганского неизвестный застрелил мужчину. Погибшим оказался Андрей Сотник, который работал руководителем в DMK Ukraine. На сайте компании указано, что он кандидат медицинских наук, врач-хирург, пластический и эстетический хирург.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram