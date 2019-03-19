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В центре Днепра эвакуировали суд

Сегодня, 16:16

Взрывотехники и кинологи проверили помещение и прилегающую территорию суда

Фото: ГУНП в Днепропетровской области
Фото: ГУНП в Днепропетровской области.
В центре Днепра эвакуировали суд //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0f8/ad2/5c90f8ad290ce.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0f8/ad2/5c90f8ad290ce.jpg Днепр Взрывотехники и кинологи проверили помещение и прилегающую территорию суда

Во время обследования помещения Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда взрывоопасных предметов обнаружено не было. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

С места происшествия эвакуировали посетителей и персонал суда. Следственно-оперативная группа Днепровского ОП, взрывотехники и кинологи проверили помещение и прилегающую территорию суда. Никаких взрывчатых и опасных предметов обнаружено не было.

Сообщение о минировании суда поступило в полицию 19 марта около 13:50.

Следователи Днепровского ОП решают вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности). Принимаются меры по установлению человека, который предоставил ложную информацию о минировании суда.

Ранее мы писали, что псевдоминеру железнодорожного вокзала во Львове грозит шесть лет тюрьмы. Проводится досудебное расследование.

Напомним, 1 января в Харьковской области ранее судимого 23-летнего парня задержали за "минирование" районного отделения полиции. Как стало известно, житель поселка Хотомля отмечал Новый год с друзьями, поспорил с ними и в результате со своего мобильного телефона позвонил в полицию и сообщил о минировании Волчанского райотдела.

Подозреваемого задержали, ему грозит тюремное заключение на срок до шести лет по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности".

Также в Харьковской области неизвестный сообщил о минировании здания районного суда. Взрывчатку эксперты так и не нашли, проводилась эвакуация.

А В Виннице женщина из мести "заминировала" банк.

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Тег эвакуация, минирование, пиротехники

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