Псевдоминеру железнодорожного вокзала во Львове грозит шесть лет тюрьмы

Проводится досудебное расследование

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

Псевдоминеру железнодорожного вокзала во Львове грозит шесть лет тюрьмы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/459/a20/5c6459a20f1d7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/459/a20/5c6459a20f1d7.jpg 2019-03-17T23:46:35+02:00 Запад Проводится досудебное расследование

Полицейские задержали злоумышленника, который предоставил сегодня, 17 марта, ложное сообщение о минировании железнодорожного вокзала во Львове.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Отмечается, что оперативники Пустомытовского отдела полиции Львовщины установили личность мужчины, который предоставил ложное сообщение о заминировании. Им оказался 20-летний житель одного из сел этого района, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Выясняются все обстоятельства происшествия. Проводится досудебное расследование.

Как сообщалось, 17 марта в 17.15 поступило анонимное сообщение о заминировании железнодорожного вокзала "Львов" на площади Дворцовой. После обследования помещений и прилегающей территории железнодорожного вокзала взрывотехниками и специалистами соответствующих служб взрывных устройств и взрывоопасных предметов не обнаружено. На время обследования были эвакуированы 550 работников и пассажиров вокзала.

Напомним, 1 января в Харьковской области ранее судимого 23-летнего парня задержали за "минирование" районного отделения полиции. Как стало известно, житель поселка Хотомля отмечал Новый год с друзьями, поспорил с ними и в результате со своего мобильного телефона позвонил в полицию и сообщил о минировании Волчанского райотдела.

Подозреваемого задержали, ему грозит тюремное заключение на срок до шести лет по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности".

Также в Харьковской области неизвестный сообщил о минировании здания районного суда. Взрывчатку эксперты так и не нашли, проводилась эвакуация.

А В Виннице женщина из мести "заминировала" банк.

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