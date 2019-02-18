В Виннице женщина из мести "заминировала" банк

Отныне ей грозит до шести лет тюремного заключения

Фото: Нацполиция

В Виннице женщина из мести "заминировала" банк //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ae0/70c/5c6ae070c5753.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ae0/70c/5c6ae070c5753.jpg 2019-02-18T18:44:00+02:00 Другие регионы Отныне ей грозит до шести лет тюремного заключения

Полсотни человек экстренно вывели из одного из банков Винницы, поскольку в полицию поступил анонимный звонок о заминировании финансового учреждения. На место сразу приехали спасатели, полицейские, кинологи и взрывотехники, но ничего не нашли. После того, как специалисты отследили звонок, владелицу номера задержали.

Правонарушительницей оказалась 38-летняя местная жительница. По словам задержанной, между ней и работниками банка возник конфликт по финансовым обязательствам. Не найдя понимания, женщина решила отомстить за нерешенный вопрос и сообщила о "взрывчатке" по спецлинии 102.

Теперь женщине "за ложное сообщение об угрозе безопасности граждан" придется нести уголовную ответственность. Ей грозит до шести лет заключения.

В содеянном женщина раскаивается и признается, что не знала об уголовной ответственности за такое правонарушение.

Напомним, не так давно в Рогатине Ивано-Франковской области в банке один из клиентов разбил топором банкомат. Как оказалось, 40-летний житель района пришел в банковское учреждение, чтобы взять ссуду, однако ему отказали. Услышав категоричный ответ, возмущенный мужчина взял из автомобиля топор и разбил банкомат.

Ранее мы писали, что СБУ и полиция за две недели раскрыли шестерых "минеров" в разных областях страны.

Затем полиция завершила проверку анонимных сообщений о минировании аэропортов Одессы, Винницы, Днепра, Ивано-Франковска и Киева, ни одно из них не подтвердилось.

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