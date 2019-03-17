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В Харьковской области бабушка "заминировала" горсовет

Сегодня, 09:07

За заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан женщине грозит от двух до шести лет лишения свободы

Фото: Pixabay
В Харьковской области бабушка "заминировала" горсовет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/df2/0d0/5c8df20d0d3ea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/df2/0d0/5c8df20d0d3ea.jpg Харьков За заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан женщине грозит от двух до шести лет лишения свободы

62-летнюю жительницу города Люботин в Харьковской области подозревают в ложном минировании городского совета 15 марта. По анонимному звонку полиции сообщили о взрывчатке в здании Люботинского горсовета, однако после обследования здания и прилегающей территории данная информация не подтвердилась.

Как сообщили в отделе коммуникаций областного ГУ Нацполиции, сейчас подозреваемая задержана.

"Женщина звонила с мобильного телефона. Свой поступок вразумительно объяснить не может. Сейчас она проходит медицинское обследование", – сообщили в правоохранительных органах.

Стоит ответить, что за заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан (ч.1 ст.259 УК Украины) подозреваемой грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Напомним, что ранее в этом году в Харькове сообщили о минировании здания Харьковского апелляционного суда и станции метро "Армейская", однако никаких взрывчатых веществ на месте обнаружено не было.

Кроме того, перед этим 23-летнего жителя Харьковской области задержали за ложное минирование Волчанского райотдела.

Кроме того, сообщалось, что 38-летняя жительница Винницы решила "оригинально" отомстить сотрудникам одного из отделений банка после конфликта – сообщила о минировании помещения.

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Тег бомба, минирование

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