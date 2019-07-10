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В Днепре взорвали банкомат

10 июля, 12:17

Преступники забрали часть денег и скрылись на велосипедах

На месте происшествия. Фото: Информатор
На месте происшествия. Фото: Информатор.

В Днепре вчера, 9 июля, на Донецком шоссе подорвали банкомат "Райффайзен Банк Аваль".

Как сообщает Информатор, банкомат был установлен у входа в отделение "Райффайзена" на первом этаже 10-этажого дома № 1.

Взрыв прогремел около 2:25. По предварительной версии, в банкомат запустили газ, вследствие чего произошло замыкание и аппарат буквально разорвало на части.

Есть информация о двоих неизвестных, которые забрали несколько кассет с деньгами и скрылись в неизвестном направлении на спортивных велосипедах.

На момент кражи в терминале было 5 кассет с деньгами, общая сумма которых составляла около 1 миллиона 100 тысяч гривен. Преступники же забрали только две кассеты, в которых было около 400 тысяч гривен.  

По данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 УК (кража). Следственные действия продолжаются.

Как сообщалось, ранее в Днепре взорвали банкомат ПриватБанка.

Также в пригороде Днепра ночью взорвали банкомат, расположенный в одном из круглосуточных магазинов поселка Подгородное.

В Харьковской области в ночь на 10 мая неизвестные подорвали банкомат в поселке Слобожанское Змиевского района. 

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Тег взрыв, Днепр, банкомат, райффайзен банк аваль

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