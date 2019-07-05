В Днепре на станции шиномонтажа вспыхнул масштабный пожар: появились фото и видео
Прибывшие на вызов спасатели выталкивали на улицу охваченные огнем автомобили
В Днепре ночью горел шиномонтаж. Пламя перекинулось на закрытую автостоянку, расположенную рядом.
Спасатели с огнем боролись несколько часов. На помощь работникам ГСЧС бросились и жители района. Охваченные пламенем машины отталкивали подальше от очага возгорания. Причина пожара пока неизвестна. На месте продолжают работать сотрудники ГСЧС и полиция.
Напомним, не так давно в Днепре произошел пожар на заводе по производству туалетной бумаги и салфеток. Пламя вспыхнуло на третьем этаже трехэтажного дома на площади около 500 "квадратов" территории общества с ограниченной ответственностью. Там горит сырье: рулоны с бумагой.
Также мы сообщали, что в Чернигове вспыхнул масштабный пожар – загорелся ангар площадью в тысячу квадратных метров, в котором хранились горючие материалы и паллеты. Огонь распространился за считанные минуты.
Кроме того, ранее в Житомире из-за крупного пожара на автомобильной заправке пострадали два человека. Огонь успел уничтожить три автомобиля, еще один – поврежден. Кроме того, горела запорная газовая арматура над подземным газовым резервуаром.
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