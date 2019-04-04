В Одесской области мужчина посреди улицы ограбил пенсионерку

Дерзкого преступника задержали правоохранители

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua.

В Одесской области мужчина посреди улицы ограбил пенсионерку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/421/f21/5c8421f213dde.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/421/f21/5c8421f213dde.jpg 2019-04-04T12:41:00+03:00 Одесса Дерзкого преступника задержали правоохранители

В Белгород-Днестровском районе Одесской области мужчина под предлогом помочь донести сумку ограбил пенсионерку. Преступника нашли и задержали, сообщили в пресс-службе полиции области.

Инцидент произошел в селе Бритовка. Как рассказала сама потерпевшая, посреди улицы к ней подошел мужчина и, под предлогом помочь донести сумку, украл ее кошелек. Правоохранители оперативно установили личность преступника: он оказался 28-летним жителем Белгорода-Днестровского.

"В течение суток полицейские установили местонахождение мужчины и доставили его в отдел полиции. Правонарушитель признался в преступлении, однако деньги потерпевшей не вернул, потому что потратил их на свои нужды", – рассказал начальник Белгород-Днестровского отдела полиции Евгений Орлов.

На данный момент сведения об инциденте внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос об объявлении мужчине подозрения.

Напомним, в ночь на 13 марта вооруженные разбойники совершили нападение на дом бизнесмена в Овидиопольском районе Одесской области: четверо злоумышленников в масках жестоко избили хозяина и отобрали у него крупную сумму.

А в пригороде Одессы грабитель проник в автомобиль на парковке у гипермаркета, не обращая внимания на ребенка, который в салоне машины дожидался родителей. Добычей преступника стали деньги и украшения на сумму в более чем миллион гривен.

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