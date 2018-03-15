В Днепре 26-летний парень получил срок за то, что переехал ногу полицейскому

Сегодня, 22:42

Молодой человек протащил правоохранителя 500 метров и скрылся с места преступления

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Днепре служители Фемиды приговорили 26-летнего дебошира к одному году лишения свободы за умышленное нанесение легких телесных повреждений полицейскому во время несения службы. Такое решение было принято в Бабушкинском районном суде города.

Напомним, в апреле 2016-го возле аэропорта молодой человек нарушал общественный порядок, грубо и нецензурно выражался. Сначала полицейский сделал ему устное предупреждение.

"На замечание правоохранителя мужчина не реагировал, документы для установления личности отказался предоставить, сел за руль автомобиля и хотел уехать. В это время полицейский, который держался за стойку машины, упал на асфальт и одной ногой попал под колеса", — рассказывают в прокуратуре Днепропетровской области.

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Но даже это не остановило дебошира — он протащил правоохранителя 500 метров и скрылся с места преступления.

Полицейский получил легкие телесные повреждения, а в суде 26-летний парень признал свою вину лишь частично.

Ранее сообщалось, что в Павлограде школьник устроил соседям резню. Жертвами убийцы стал 30-летний мужчина и 4-летний мальчик, а 35-летняя беременная женщина с множеством ранений попала в больницу.

Также мы писали об убийстве в Днепропетровской области, где над подозреваемым в краже элитного автомобиля устроили жестокую расправу.

Кроме того, напомним об убийстве под Запорожьем, где пьяный сын после ссоры ударом вилки убил собственного отца.
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Автор:

Козлова Оксана

Источник:

"Сегодня"

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