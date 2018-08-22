В Днепре горожане протестуют против строительства заправки на набережной

В Днепре местные жители протестуют против строительства заправки на набережной. Возмущенные люди уже привлекли к делу экологов и полицию, но только застройщика пока найти не могут.

Заправку начали строить два месяца назад. По словам местных жителей, на набережной из-за этого вырубили все деревья, а их там росло несколько десятков. Чтобы выяснить, законное ли это строительство, возмущенные люди вызвали экологов. Те же выяснили, что здесь планируют построить целый комплекс с газовыми и бензиновыми заправками и автомойку. Кто владелец будущей АЗС, не могут выяснить даже в полиции.

"На данный момент открыто уголовное производство. Самовольное занятие земельного участка. Продолжаются следственные действия", – рассказала руководитель следственного отдела Новокодацкого отделения полиции Татьяна Рейн.

Местные жители же настроены решительно и уверяют: если следователи так и не найдут владельца, а суд не признает строительство незаконным, сами уравняют заправку с землей.

А тем временем жители Вишневого в Киевской области пытаются остановить застройку парковой зоны.

Кроме того, в Сумах люди протестуют против массовой вырубки леса. Местные переживают, что уютное урочище Барановка превратится в пустыню.