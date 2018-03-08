В Днепре грабители вынесли из банка сейф и ноутбуки

Сегодня, 01:02

В Днепре полицейские задержали троих мужчин, подозреваемых в ограблении отделения Ощадбанка

facebook.com/patrolpolice.gov.ua
facebook.com/patrolpolice.gov.ua

В Днепре неизвестные проникли в отделение Ощадбанка на ул.Маршала Малиновского и украли оттуда два ноутбука и сейф, правоохранители задержали троих подозреваемых.

Как сообщили в среду в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области, около 4:00 утра на линию "102" поступило сообщение, что неизвестные проникли в отделение Ощадбанка на ул.Маршала Малиновского.

Прибыв на место, патрульные обратили внимание на двух мужчин с сумками, которые, увидев полицейских, начали убегать.

Одного грабителя патрульные задержали сразу, а второго задержал подоспевший экипаж полицейских.

После задержания выяснилось, что мужчины проникли в отделение Ощадбанка и забрали оттуда 2 ноутбука и сейф.

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При обследовании прилегающей территории правоохранители выявили автомобиль Chevrolet Lacetti, водитель которого, как оказалось, также был причастен к преступлению.

Задержанных мужчин и автомобиль Chevrolet Lacetti доставили в Амур-Нижнеднепровское отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия.

Ранее в Запорожье обезвредили хакерскую группировку, участники которой планировали похищать деньги со счетов клиентов государственных банковских учреждений. 

Ранее банковских воров задержали в Черниговской области. В общей сложности добычей преступников стал один миллион гривен. Действовали они по всему региону по одной схеме: механически повреждали устройство, затем через отверстие подсоединяли к нему специальное программное обеспечение, которое и посылало аппарату команду выдать наличные. 
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Источник:

"Сегодня"

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