В Днепре грабители вынесли из банка сейф и ноутбуки
В Днепре полицейские задержали троих мужчин, подозреваемых в ограблении отделения Ощадбанка
В Днепре неизвестные проникли в отделение Ощадбанка на ул.Маршала Малиновского и украли оттуда два ноутбука и сейф, правоохранители задержали троих подозреваемых.
Как сообщили в среду в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области, около 4:00 утра на линию "102" поступило сообщение, что неизвестные проникли в отделение Ощадбанка на ул.Маршала Малиновского.
Прибыв на место, патрульные обратили внимание на двух мужчин с сумками, которые, увидев полицейских, начали убегать.
Одного грабителя патрульные задержали сразу, а второго задержал подоспевший экипаж полицейских.
После задержания выяснилось, что мужчины проникли в отделение Ощадбанка и забрали оттуда 2 ноутбука и сейф.
При обследовании прилегающей территории правоохранители выявили автомобиль Chevrolet Lacetti, водитель которого, как оказалось, также был причастен к преступлению.
Задержанных мужчин и автомобиль Chevrolet Lacetti доставили в Амур-Нижнеднепровское отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия.
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