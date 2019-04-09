В Днепре из припаркованной машины украли 500 тысяч грн

По городу был объявлен план "Перехват"

Фото: Pixabay

В Днепре из припаркованной машины украли 500 тысяч грн //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c91/134/5cac91134f77d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c91/134/5cac91134f77d.jpg 2019-04-09T15:33:35+03:00 Днепр По городу был объявлен план «Перехват»

8 апреля, около 14:00, на Крутогорном спуске неизвестный украл из машины 500 000 гривен. На место вызвали полицию. К счастью, в инциденте никто не пострадал. Об этом сообщает Информатор.

Предварительно, правоохранителям позвонил местный житель, который стал очевидцем события. Он сообщил, что неизвестный разбил переднее боковое стекло с пассажирской стороны, залез в машину и украл барсетку. Оказалось, в мужской сумочке могло находиться 500 000 гривен.

На место вызвали следственно-оперативную группу. По городу был объявлен план "Перехват". На данный момент поиски продолжаются.

Ранее мы писали, что в центре Днепра мужчина "обчистил" припаркованный Skoda Kodiaq. Инцидент попал на камеры наружного видеонаблюдения. Предварительно, хозяин оставил свой автомобиль недалеко от ресторана Mafia и ушел по своим делам. А когда вернулся — заднее стекло иномарки было разбито, а личные вещи, которые лежали в салоне — пропали.

Мужчина сразу же вызвал на место патрульный экипаж. Выяснилось, что неизвестный проник в автомобиль и украл сумку, в которой лежал ноутбук и солидная сумма денег — около 50 000 евро (около 1,4 млн грн). По неподтвержденной информации, злоумышленник поменял деньги сразу же после кражи в ближайшем пункте обмена валют. Сейчас он находится в розыске, а по данному факту ведутся следственные действия.

А в Черкассах вор застрял на месте преступления. Жители уверяют: в их дом злоумышленник пришел воровать кабель. Они услышали подозрительные звуки и вызвали полицию. А вор – прячась в вентиляционной шахте – не удержался, соскользнул вниз и застрял между 8 и 9 этажами.

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