В Днепре из автомобиля украли 1,4 млн грн

Инцидент попал на камеры наружного видеонаблюдения

В Днепре из автомобиля украли 1,4 млн грн 2019-03-22T14:56:10+02:00 Днепр Инцидент попал на камеры наружного видеонаблюдения

В центре города мужчина "обчистил" припаркованный Skoda Kodiaq. Инцидент попал на камеры наружного видеонаблюдения.

Предварительно, хозяин оставил свой автомобиль недалеко от ресторана Mafia и ушел по своим делам. А когда вернулся — заднее стекло иномарки было разбито, а личные вещи, которые лежали в салоне — пропали.

Мужчина сразу же вызвал на место патрульный экипаж. Выяснилось, что неизвестный проник в автомобиль и украл сумку, в которой лежал ноутбук и солидная сумма денег — около 50 000 евро (около 1,4 млн грн). По неподтвержденной информации, злоумышленник поменял деньги сразу же после кражи в ближайшем пункте обмена валют. Сейчас он находится в розыске, а по данному факту ведутся следственные действия.

Напомним, в Краснограде на "Новой почте" клиент украл коробку для сбора денег ребенку.

Ранее в Мелитополе солдат украл военное оборудование на 440 тысяч гривен. 21-летнему военнослужащему за кражу грозит до 12 лет тюрьмы.

Также мы писали, что в Киеве бариста украл кофемолку, деньги из кассы и 40 литров молока: в соцсетях шутят. Пользователи Фейсбук тут же принялись активно обсуждать произошедшее.

А в Черкассах вор застрял на месте преступления. Жители уверяют: в их дом злоумышленник пришел воровать кабель. Они услышали подозрительные звуки и вызвали полицию. А вор – прячась в вентиляционной шахте – не удержался, соскользнул вниз и застрял между 8 и 9 этажами.

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