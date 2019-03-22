В Днепре из автомобиля украли 1,4 млн грн
Инцидент попал на камеры наружного видеонаблюдения
В центре города мужчина "обчистил" припаркованный Skoda Kodiaq. Инцидент попал на камеры наружного видеонаблюдения.
Предварительно, хозяин оставил свой автомобиль недалеко от ресторана Mafia и ушел по своим делам. А когда вернулся — заднее стекло иномарки было разбито, а личные вещи, которые лежали в салоне — пропали.
Мужчина сразу же вызвал на место патрульный экипаж. Выяснилось, что неизвестный проник в автомобиль и украл сумку, в которой лежал ноутбук и солидная сумма денег — около 50 000 евро (около 1,4 млн грн). По неподтвержденной информации, злоумышленник поменял деньги сразу же после кражи в ближайшем пункте обмена валют. Сейчас он находится в розыске, а по данному факту ведутся следственные действия.
Напомним, в Краснограде на "Новой почте" клиент украл коробку для сбора денег ребенку.
Ранее в Мелитополе солдат украл военное оборудование на 440 тысяч гривен. 21-летнему военнослужащему за кражу грозит до 12 лет тюрьмы.
Также мы писали, что в Киеве бариста украл кофемолку, деньги из кассы и 40 литров молока: в соцсетях шутят. Пользователи Фейсбук тут же принялись активно обсуждать произошедшее.
А в Черкассах вор застрял на месте преступления. Жители уверяют: в их дом злоумышленник пришел воровать кабель. Они услышали подозрительные звуки и вызвали полицию. А вор – прячась в вентиляционной шахте – не удержался, соскользнул вниз и застрял между 8 и 9 этажами.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Днепре из автомобиля украли 1,4 млн грн". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Позняках задержали группу "барсеточников"
Злоумышленники украли из автомобиля Mercedes мобильный телефон
В центре Киева средь бела дня банда обворовывала людей
Группа людей шла за мужчиной на улице Сагайдачного и рылась у него в сумке