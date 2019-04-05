У онкобольной девушки в Ровно украли 180 тысяч гривен

Деньги на лечение девушки собирали всем городом

У онкобольной девушки в Ровно украли 180 тысяч гривен 2019-04-05T18:10:29+03:00 Запад Деньги на лечение девушки собирали всем городом

У онкобольной девушки из Ровно украли 180 тысяч гривен. Эти деньги собирали всем городом на лечение ребенка. Когда собралось достаточно пожертвований для начала первого курса лечения, в доверие к ней втерлись мошенники, которые сняли с карты все деньги.

С раком Алина Пардусон борется уже второй год. Недавно у нее произошел рецидив, и врачи назначили ей редкостный препарат. Деньги на лечение собирали через соцсети.

"Спросили, ожидаю ли я платежа на определенную сумму. Я его ждала. Сообщили, что он был сброшен от юридического лица, что не разрешено правилами банка", – объяснила пострадавшая.

Обмана она не почувствовала, потому что номер телефона, с которого ей звонили, был похож на банковский. Пожертвования предложили перевести на банковский счет, откуда они потом были сняты. Алина назвала свои персональные данные 180 тысяч мгновенно исчезли.

"Я просто не могла в это поверить, когда сказали, что это мошенники. У меня было такое состояние, когда еще раз узнала, что у меня рак. Не могла в это поверить, что такие люди есть, зная, что это деньги на лечения и таким образом выманивают", – призналась она.

Без редкостного препарата шансы Алины выжить – мизерные. Следующая процедура в онкоцентре ей назначена через две недели. До тех пор семье необходимо собрать 140 тысяч гривен на редкостный препарат.

Удалить метастазы из легких онкологи не могут. Помочь могут только препараты, которые за государственные деньги не получить.

"Препарат Кейтруда — нового поколения. Его нет в национальном списке, он не назначается по программам", – объяснил Григорий Максимяк, главный врач ровенского областного противоопухолевого центра.

В полиции открыли уголовное производство по статье "мошенничество", а следователи в очередной раз напомнили о недопустимости общения по телефону с псевдосотрудниками банка.

"Ни в коем случае нельзя называть номер карты, персональные данные – фамилию, имя, отчество, контактные телефоны и пароли", – объяснил Вадим Люшин, оперуполномоченный управления Нацполиции в Ровенской области.

Между тем, в сети вновь объявили сбор средств для Алины. На полный курс лечения ей понадобится почти полмиллиона гривен.

Напомним, суд арестовал мошенника, который под видом волонтера Красного Креста украл почти миллион гривен, который собрали на лечение больного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Ранее в НБУ сообщили, что доля безналичных операций с помощью банковских карточек в Украине по итогам 2018 выросла на 5,8 процентных пункта и составила 45,1% от общего числа денежных операций.

Кроме того, Нацбанк намерен снизить предельную сумму расчетов наличными между юридическими и физическими лицами с 50 тыс. до 15 тыс. гривен.

"Сегодня" сообщали, что мошенники охотятся на продавцов в интернете. Жертвами становятся люди, продающие дорогие вещи, телефоны, планшеты или другую технику. Схема обмана проста, а потому несложно себя обезопасить от аферистов. Подробнее смотрите в сюжете:

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