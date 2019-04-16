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В Житомирской области задержали подозреваемого в убийстве пенсионерки

Сегодня, 19:48

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы

Фото: Pixabay

Жителя Попельнянского района Житомирской области, который с неприязни убил односельчанку и вывез ее тело за село в лесополосу, взяли под стражу. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

Отмечено, что в понедельник, 15 апреля, суд рассмотрел ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера денежного залога.

В прокуратуре также рассказали подробности убийства.

"Установлено, что 59-летний мужчина, имея длительную неприязнь к соседке, умышленно противоправно причинил ей смерть. Трагическое событие в с. Апрельское Попельнянского района произошло 11 апреля этого года, около 11 часов. Подозреваемый, увидев 80-летнюю соседку, которая проходила мимо его дома, выбежал на дорогу, схватил пожилую женщину за шею, затянул на свой двор, где задушил ее. А чтобы скрыть следы убийства, злоумышленник на собственном автомобиле вывез труп на окраину села, где в лесопосадке прикидал сухими ветками", – пишут в пресс-службе.

Сейчас следователи проводят досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Если вину подозреваемого докажут, мужчине грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, чтов Киеве вечером 23 марта произошло убийство на улице Лятошинского в Голосеевском районе – во время ссоры между супругами в день рождения мужа женщина получила удар ножом в спину.

В Харьковской области во время семейной ссорымужчина нанес сожительнице ножевое ранение, от которого 44-летняя женщина умерла в больнице.

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Тег убийство, арест, подозреваемый, удушение, житомирская область

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