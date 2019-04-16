В Житомирской области задержали подозреваемого в убийстве пенсионерки
Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы
Жителя Попельнянского района Житомирской области, который с неприязни убил односельчанку и вывез ее тело за село в лесополосу, взяли под стражу. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Житомирской области.
Отмечено, что в понедельник, 15 апреля, суд рассмотрел ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера денежного залога.
В прокуратуре также рассказали подробности убийства.
"Установлено, что 59-летний мужчина, имея длительную неприязнь к соседке, умышленно противоправно причинил ей смерть. Трагическое событие в с. Апрельское Попельнянского района произошло 11 апреля этого года, около 11 часов. Подозреваемый, увидев 80-летнюю соседку, которая проходила мимо его дома, выбежал на дорогу, схватил пожилую женщину за шею, затянул на свой двор, где задушил ее. А чтобы скрыть следы убийства, злоумышленник на собственном автомобиле вывез труп на окраину села, где в лесопосадке прикидал сухими ветками", – пишут в пресс-службе.
Сейчас следователи проводят досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Если вину подозреваемого докажут, мужчине грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.
Напомним, чтов Киеве вечером 23 марта произошло убийство на улице Лятошинского в Голосеевском районе – во время ссоры между супругами в день рождения мужа женщина получила удар ножом в спину.
В Харьковской области во время семейной ссорымужчина нанес сожительнице ножевое ранение, от которого 44-летняя женщина умерла в больнице.
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